TEKEL işçilerine Avrupa'dan destek!

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Ankaragücü ve Diyarbakırspor taraftarlarından destek

Erdoğan: İşçilerle ajitasyon yapıyorlar

Klute, Türk-İş önünde eylemlerini sürdüren işçilere hitaben yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamentosu sosyalist fraksiyonunun dayanışmasını paylaşmak için Türkiye'de bulunduğunu belirtti.İşçilerle birlikte olmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Klute, ''Mücadeleye devam edin. Biz sizinleyiz'' dedi.Türkiye'nin geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde olduğunu anlatan Klute, parlamentoda Türkiye'nin demokratikleşmesi ve son günlerde yaşanan sürecin tartışıldığını belirtti.Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin demokratikleşmesinin desteklenmesi gerektiğini söylediğini kaydeden Klute, bu bağlamda, Tekel işçilerinin eylemini de diğer parlamenterlere anlattığını bildirdi.Avrupa Parlamentosu'ndaki sol parti fraksiyonu olarak sadece kar ve ticarete dayalı değil, sosyal ve demokratik bir Avrupa da istediklerini belirten Klute, demokratik bir Türkiye'yi de böyle bir Avrupa'da görmek istediklerini ifade etti.Ankaragücü ve Diyarbakırspor'un bazı taraftarları, işçilerin bulunduğu Türk-İş Genel Merkezine gelerek, işçilere destek verdi. Taraftarlar, TEKEL işçileri lehinde sloganlar attı.Bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de işçileri ziyaret ederek, işçilere giysi ve yiyecek getirdi.Adana'nın Çukurova Belediyesi tarafından işçilere 6 bin 500 adet kumanya dağıtıldı.Başbakan Erdoğan, 40 gündür grev yapan TEKEL işçilerini medyanın istismar etmeye çalıştığını savundu. Erdoğan, “Pişire pişire ajitasyonla sunuyorlar. Yastık-yorgan, sağa sola taşıyorlar” dedi.Başbakan Erdoğan, Bozüyük-Mekece-Adapazarı Bölünmüş Devlet Yolu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, TEKEL işçilerinin grevine de değindi.Erdoğan, "Biz milletimizin hizmetkarıyız derken, milletimize köleyiz derken hiçbir zaman bunun istismarına da fırsat veremeyiz. Bazıları da bunu istismar etmek istiyorlar. Onlara da fırsat veremeyiz.Son olarak Ankara'daki TEKEL işçileri meselesi televizyonların pişire pişire halkımıza ajitasyonla sundukları konu. Sürekli olarak bizi oradaki kardeşlerimizle karşı karşıya getirmek, oradan yastık yorgan vesaireyle sağa, sola taşımak" dedi."Ondan sonra bir de 'biz genel grevle hükümeti deviririz' diyecek kadar ileri giden bir mantık" diyen Erdoğan, "Bunlarla ilgili yasal mücadeleleri de vereceğiz. O ayrı mesele ama şunu söylüyorum: Bir hükümeti sendikalar getirmez, hükümeti millet getirir, millet götürür. Kimse bunun dışında kendinde yetki bulmasın, kimse...Biz bu ülkede sivilleşmenin mücadelesini veriyoruz ve sivil diktatörya bizimle bu ülkede son buldu. Diğer diktanın da son bulduğu gibi mafya, çeteler hepsi bizimle son buldu. Hepsi sükun etmeye başladı. Dedik ya yola çıkarken yokluk, yolsuzluk yasaklar, bütün bunlarla mücadele dedik'' ifadelerini kullandı.