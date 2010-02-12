TEKEL işçileri haklarını mahkemede arayacak

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652 kişi 4-C'ye geçti

4-C nedir?

Açlık grevine 5 işçi daha katıldı

Viyana'da TEKEL işçilerine destek

60 gündür süren TEKEL eyleminde artık haklar sokakta değil mahkeme salonunda aranacak.Başbakan Tayyip Erdoğan'la dün (11 Şubat 2010) yapılan görüşmeden sonuç çıkmayınca, 5 konfederasyon yeniden biraraya geldi.Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu şunları söyledi: "Başbakan 4C uygulamasından geri adım atılmayacağını belirtti. Tekel işçilerinin çözümü için sağduyulu olma konusunda çaba sarf etme ve sorunun masa başında çözülmesi için duyarlılık çağrısı yapıyoruz.4C'nin iptali için hukuki sürecin başlatılmasına karar verdik. Hemen Danıştay'a iptal davası açılacak.Türkiye'nin dört bir yanından 20 Şubat'ta Ankara'da dayanışmak için toplanılacak. Konfederasyonlar ortak bir mücadelenin daha etkin olması için görüş belirleyecek."Tekel işçileri özlük hakları için eylemlerini 60 gündür sürdürüyor. 7 gün süren açlık grevine ise dün (11 Şubat 2010) son verilmişti.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4C kadrosunu kabul etmeyen Tekel işçilerinin iş akitleri ve özlük haklarıyla ilgili hareket planını Ocak ayı ortalarında açıklamıştı.Plan, 8 binin üstünde işçinin Tekel'le ilişiğinin Ocak sonunda kesilmesini ve 1 Şubat itibariyle tazminatlarının ödenmesini içeriyordu. Bu çerçevede 10 bin 818 Tekel işçisinden 8 bin 247'sinin iş akti feshedildi. Tekel'le ilişiği kesilen işçilere 4C kadrosuna başvuru için 1 Mart'a kadar süre tanındı. Bu sürede şu ana kadar sadece 652 Tekel işçisi 4C'ye geçmeyi kabul etti.4C statüsü ise 2004 yılında özelleştirme kapsamındaki işçilerin işsiz kalmasını önlemek amacıyla getirildi. 4C kelimesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (C) fıkrasından geliyor. 4C kapsamında çalışanların tanımı bu maddede şöyle yapılıyor. "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesi'nin ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir."TEKEL işçilerinin, TÜRK-İŞ Genel Merkezi çevresindeki eylemleri 60. gününde devam ediyor. TEK GIDA-İŞ Sendikası'nın ''açlık grevi'' eylemini sona erdirilmesi kararına karşın, 5 işçinin daha katılmasıyla bu eylemi sürdürenlerin sayısı 21'e yükseldi. Süresiz açlık grevine katılanların 5'inin kadın olduğu belirtildi.''Süresiz açlık grevi''ne katılanlardan bazıları doktor eşliğinde ambulanslarla İŞKUR'a giderek işsizlik maaşı almak üzere başvuruda bulundu.Bu arada, Saadet Partisi'ne mensup bir grup öğle saatlerinde TEKEL işçilerine çorba dağıttı.Öte yandan, yazar Bilgesu Erenus ile sanatçı Nurettin Rençber de TEKEL eylemcilerin kaldığı çadırları ziyaret ederek, işçilerle bir süre sohbet etti.Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğu önünde toplanan 60 kadar gösterici, "TEKEL işçileri ve Türkiye işçi sınıfıyla dayanışma içinde olduklarını" bildirdi.TEKEL işçileriyle dayanışmak için hafta sonunda Türkiye'ye bir heyet gönderileceğini de belirten göstericiler, TEKEL işçilerine destek amacıyla Avusturya'da çeşitli toplantılar ve mitingler düzenleyeceklerini açıkladılar.Viyana'daki mitinge katılan Avusturya Sol Parti temsilcisi Sonya Grusch, "Türkiye'deki TEKEL işçilerinin direnişini desteklediklerini" ifade ederek, "Avusturya'daki sendikacıların ve emekçilerin Türkiye'deki işçi hareketini örnek almaları gerektiğini" söyledi.Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) Sol blok temsilcisi Oliwer Michael Janischkait de özelleştirme sürecini Avusturya'da da yaşadıklarını belirterek, "Bu nedenle biz Türkiye'deki TEKEL işçilerini anlıyor ve destekliyoruz" dedi.