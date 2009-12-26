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TEKEL işçileri eylemi 12. gününde

İşçilere sivil toplum kuruluşları, memur, işçi sendikaları ve siyasi partilerden destek ziyaretleri yapıldı.

26 Aralık 2009 02:00

T24 - TEKEL işçilerinin eylemi 12. gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde Türk-İş Genel Merkezi önünde toplanan işçilere çeşitli sivil toplum kuruluşları, memur ve işçi sendikaları ile siyasi partilerden destek ziyaretleri yapıldı.

İşçilere destek amacıyla Türk-İş Genel Merkezi önüne gelen Alevi Kültür Dernekleri üyesi grup adına konuşan Genel Başkan Tekin Özdil, TEKEL işçilerinin Türkiye'deki işçi hareketinin direnişinin simgesi olduğunu söyledi.

Özdil, Alevi-Kültür Derneklerinin 98 şubesi ve 112 bin üyesiyle eylemlerinin her aşamasında TEKEL işçilerinin yanında olacağını kaydetti.

Alevi Kültür Dernekleri Antalya Konyaaltı şubesine mensup bir grup da, TEKEL işçilerine hediye olarak getirdikleri portakal ve limonları verdiler.

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ve odanın bazı yönetim kurulu üyeleri de Tekel işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyerek halay çeken işçilerin eylemi akşam saatlerinde de sürdü.

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