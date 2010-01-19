TEKEL işçileri artık açlık grevinde

T24 - Ankara’da 36 gündür eylem yapan TEKEL işçilerinin eylemi yeni bir boyut kazandı. Günlerdir bir yandan da soğuk havayla mücadele eden işçilerden 100'ü, bugünden itibaren (19 Ocak 2010) açlık grevine başladı. İstanbul'da itfaiyelerin özelleştirilmesi süreci üzerine bir süredir eylem gerçekleştiren bir grup itfaiye görevlisi ise eylemlerine son verdi.



TEKEL işçileri, Türk-İş Genel Merkezi önünde sürdürdükleri eylemin 36. gününde açlık grevine başladı.



Tek Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Mecit Amaç, yaptığı konuşmada ''TEKEL işçileri, açlık grevini siyasal iktidarın vurdumduymazlığı karşısında çaresizliğin çaresi olarak düşünüyor'' dedi.



Açlık grevinde ortaya çıkacak yaşamsal sorunlardan hükümetin sorumlu olacağını savunan Amaç, şunları söyledi:



''Dünyanın gözleri önünde burada bir dram yaşanırken Başbakanımız Suriye'de başkalarının hakları için uğraşıyor. Tabii ki Filistin bizim için de önemli. Dünyanın neresinde bir acı olursa biz onların yanında oluruz.



'Başbakan bu anaların da şiirlerini okusun'



Ama dün mazlum edebiyatı yapıp bugün mazlumları görmeyenlere sesleniyoruz. Burada gözleri yaşlı babalar, anneler, çocuklar var. Ağlayanlar var, şiir yazanlar var. Başbakan konuşmalarından sonra şiirler okuyor. Bir de bu anaların şiirlerini okusun.''



Açlık grevine katılacak işçilerin herhangi bir sağlık muayenesinden geçmediğini, çünkü Türk Tabipleri Birliği'nin açlık grevine karşı olduğunu dile getiren Amaç, yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı yine de kendilerinden yardım isteyeceklerini kaydetti.



‘Ölüm orucum başlıyor'



Açlık grevine katılacak işçiler, isimleri okunarak Türk-İş Genel Merkezi'ndeki toplantı salonuna alındı.



Greve katılacak işçilere, toplantı salonuna girişlerinde siyah kurdele takıldı.



Açlık grevi eylemine katılan işçilerden Abdurrahman Turaç, karısının kanser hastası olduğunu belirterek, ''Ben ölüm orucuna başlıyorum'' dedi.



Bu arada, açlık grevine başlayan işçilerin kefeni temsil eden beyaz önlükler giydikleri gözlendi.



Oturma eyleminde 2 bin kişi hastalandı



Öte yandan, oturma eyleminde hastalananların sayısının 2 bini aştığı öğrenildi.



İşçilere gün boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarından destek ziyaretleri yapıldı.



Bir grup itfaiyeci eyleme son verdi



İstanbul'da bir süredir eylemde bulunan itfaiyecilerden bir grup, eyleme son verdiğini açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan grup adına konuşan Hakan Ünyeli, itfaiye çalışanları olarak sorunları kamuoyuna duyurmak ve yöneticilerin dikkatini çekmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.



Ünyeli, eylem süresince tasvip etmedikleri provokatif davranış ve söylemlerle karşılaştıklarını dile getirerek, bu süreçte her zaman görevlerinin başında olduklarını ifade etti.



Hak arayışı mücadelesinin siyasi bir rant şekline geldiğini de ileri süren Ünyeli, yaklaşık 40 kişilik grup olarak eylemi sona erdirdiklerini ve bundan sonra itfaiyeciler adına yapılan herhangi bir faaliyetin içinde bulunmayacaklarını söyledi.

