TEKEL işçileri AİHM'e gidiyor

T24 -

Türk-İş, DİSK, Türkiye Kamu-Sen ve KESK'in hukukçularının yaptıkları ortak değerlendirmenin ardından vardıkları karar doğrultusunda TEKEL işçileri, Danıştay'da açılan davalara ilave olarak yasal yolları kullanmak üzere yeni bir girişimde bulundu.Bu kapsamda işçiler, konfederasyonların hukukçuları tarafından hazırlanan dilekçeyi ayrı ayrı imzalayarak nüfus kağıdı fotokopileri ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na sundu.Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ye bağlı Yaprak Tütün İşletmesi Müdürlükleri'nde çalışırken, iş yerlerinin kapatılması nedeniyle iş sözleşmelerinin 31 Ocak 2010'da feshedildiği anımsatılan dilekçede, işletmelerin, başkanlığın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince yürüttüğü özelleştirme programı dahilinde kapatıldığı belirtildi.Dilekçede, kanunun, ''Kuruluşlardaki Personelin Nakli'' başlıklı 22. maddesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tabi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan kişilerin diğer kamu kuruluşlarına nakil olmasına olanak tanıdığı ve bu kişilerin özelleştirme uygulamaları sonucunda mağdur olmadıkları vurgulandı.İşçiler, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aleyhine idare mahkemesinde dava açacak. Mahkemeden istenen sonucun alınamaması ve iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından konuyu AİHM'e taşıyacak.