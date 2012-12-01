Tekel bayilerinin camlarına 'karartma'

Pendik Belediyesi'nin başlattığı çocukların ve gençlerin alkol ve sigaraya özenmelerini engellemek amaçlı Tekel bayilerinin camlarının renkli filmlerle kapatılma uygulaması tartışmalara neden oldu.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, yaklaşık bir ay önce başlatılan uygulamadan bazı Tekel bayileri, satışları düştüğü için uygulamadan şikayetçi olduklarını bildirdi. Pendik Belediyesi ise talebin esnaftan geldiğini savundu.

Pendik’te tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan işyerlerinde yapılan uygulama ile işyerlerin camları, içerideki mamullerin görünmesini engelleyecek şekilde film şeritle kaplandı.

Pendik Belediyesi’den yapılan açıklamada, “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) düzenlediği yönetmelikte, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin reklam ve reklam içerikli her türlü faaliyetlerin istismar edici, teşvik edici ve özendirici nitelikte bulunmaması, kamu sağlığını bozucu, çocuklar ve gençleri etkileyecek nitelik taşımaması gerektiği belirtiliyor.

Pendik Belediyesi Zabıta Ekipleri ve ilçede bulunan 192 işyerinin işbirliği ile gerçekleştirilen uygulama sayesinde tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin vitrinlerde çocuklar ve gençlere özendirici şekilde sergilenmesinin önüne geçilmiş oldu. Uygulamadan vatandaş da işyeri sahipleri de memnun gözüküyor” denildi.



'Bayilerin ticari kaybı olmaz'



Uygulamayı belediyeden kendisinin talep ettiğini belirten Hasan Arslan Bayraktar’ın yanı sıra uygulamayı olumlu bulan işyeri sahipleri şunları dile getirdi:

Hasan Arslan Bayraktar: Pendik’in en eski tekel bayilerinden biriyim. 35 yıldır Kaynarca ve Çamçeşme Mahallelerinde tekel bayi işletiyorum. Uygulamayı 18 yaş altı gençler ve çocuklar için olumlu buluyorum. Hepimizin çocuğu var. Hatta bu uygulamanın öncülüğünü de biz yaptık. Bayilerin ticari kaybı olmaz

İsmet Karakuş: 10 yıldır Doğu Mahallesi’nde tekel bayi işletmekteyim. Belediyenin camları şeritleme ve tabela konusundaki uygulaması, çocukların ve gençlerin özenmemesi adına olumlu bir karar. Bizim ve ticaretimiz açısından da sıkıntı oluşturacak bir durum değil

Ramazan Özden: 13 yıldır Batı Mahallesi’nde tekel bayi işletmeciliği yapıyorum. Biz bayiler için değişen bir şey yok. Alkollü içecek almak isteyen müşteri dışarıdan bayi içini görse de görmese de fark etmiyor. Önemli olan sokaktan geçen çocuklar için özendirici olmaması. Uygulama güzel



'Yakılan ışıklar maliyet getiriyor'



Tekel bayilerinde satılan ürünlerin görünmemesi için camlara beyaz, mavi, sarı renkli filmler takıldı.

Amacın alkol satışlarını engellemek olduğunu söyleyen bazı işyeri sahipleri de şunları söyledi:

Hasan Gökdemir: Camlara çekilen filmlerden dolayı mağazanın içinin görünmüyor. Gün boyu ışıkları yakmak zorunda kalıyoruz. İçeride ne olup bittiğinden kimsenin haberi olmuyor.

Kötü niyetli kişiler içeri girse, canımıza ya da malımıza kastetse yoldan geçen birinin bizi görme ihtimali yok. Bunun dışında gün boyu yakılan ışıklar da artı bir maliyet getiriyor. Gelen zabıta ekipleri kapıların bile açık olmasını istemiyor. Ancak

Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, içeride havasızlıktan dolayı kalp krizi geçirme ihtimalimizi göz önünde bulundurarak kapıları açık bırakmamıza izin verdi. Hava almak için bile artık başkandan izin almamız gerekiyor

Murat Şen: Yıllardır Pendik’te bu işi yapıyorum. Mağazamda sadece Tekel ürünleri satmıyorum. Mahalle bakkalı gibiyim. Ancak son yaşanan gelişmeler bizi çok zor durumda bıraktı. Yıllardır benden alışveriş yapan müşterilerim bile içeri girerken çekindiklerini söylüyor. Eğer baskı devam ederse dükkâna kilit vuracağım



'İş yerlerinde azalma yok'



Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ise yaptığı yazılı açıklamada, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ’nun düzenlediği 27808 sayılı yönetmeliğin 24. maddesine göre uygulamanın yapıldığını belirtti.

Şahin, “Çocuk ve gençleri alkollü içecek ve tütün mamullerine teşvik ve özendirmeyi ortadan kaldırmak amacıyla bayilerimize camlarını film şeritle kapatmasını önerdik” dedi.

Camları kapatılan esnafla sonradan görüştüklerini dile getiren Şahin, “İş yerinde herhangi bir azalma yok. Filtreyle camlarını kapatan esnaf akşam ışıklarını yaktıklarında içerisi çok rahatlıkla görülebiliyor. Akşam da çocuklar evlerinde olduğu için sakınca yok” şeklinde konuştu.