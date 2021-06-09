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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Biraya çok büyük zam geliyor

Aybaş, temmuz ayı ilk haftası için sigaralara 2 ila 3 lira arasında zam gelebileceğini söyledi

09 Haziran 2021 07:17

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından "biraya çok büyük zam geleceğini" söyledi.

Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu zammın ‘yüzde 17 ile yüzde 23 arasında olacağına dair söylentiler olduğunu’ kaydederek, “Umarım gelmez yoksa bira kültürü tarih olur” diye yazdı. Aybaş, ayrıca temmuz ayı ilk haftası için sigaralara 2 ila 3 lira arasında zam gelebileceğini kaydetti.

Aybaş, bir Twitter kullanıcısının, “Cin-rom-votka tarafında durumlar nasıl Özgür Bey var mı bunlara da” sorusunu “Hepsine gelecek” diye yanıt verdi.

10 Ocak 2021 tarihiyle birlikte en ucuz 50 cl’lik şişe biranın fiyatı ise 13 TL.

Özgür AybaşTekel Bayileri Platformubiraalkolzam
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