Tekel bayileri kepenk kapatıyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu adı altında örgütlenen Tekel bayileri, saat 22.00’den sonra alkollü içki satılmasını yasaklayan düzenleme nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekmek için, 26 Nisan'da kepenk kapatacak. Esnaf, saat yasağının 24.00’e çekilmesi için 1 gün boyunca satış yapmayacak.

Birgün'de yer alan habere göre, İzmir’de 4 bin 150 üyesi bulunan Bakkallar ve Bayiler Odası’nın Başkanı Emin Bağcı da, bireysel olarak esnafa bu kararından dolayı destek verdiğini belirtti. Yasadan dolayı esnafın mağdur olduğunu, içki satış saatlerinin düzenlenmesi için çok uğraştığını, ancak hükümetin bu kararını değiştirmediğini ifade eden Bağcı, “Küçük esnaf her zaman zor durumda. Herkes, her zaman büyük esnafın yanında oluyor. Ekonomik sıkıntılar son dönemlerde biraz daha arttı, olağanüstü hal var. Savaş içerisindeyiz. Birçok şey önceliğini kaybediyor” dedi.



2000’li yıllara kadar bakkal esnafının yüzde 90’ının sigara ve alkol sattığını, daha sonra sigara ve alkolün özelleştirilmesi nedeniyle bakkal ve bayilerin kârlarının düştüğünü ifade eden Emin Bağcı, şöyle konuştu:



“En düşük kâr yüzde 7’ydi. Yabancı şirketler işin içine girdikten sonra perakende satış kârı yüzde 5’e düştü. Devlet sigara ve alkol üzerinden KDV hariç büyük ÖTV’ler alıyor. Esnafın kârı gittikçe azaldı. Hem az kâr ediyorlar, hem de cirosu düşüyor. Satışların çoğu alkol ve sigaraya dayalı. Diğer gıda maddelerinin haksız rekabet nedeniyle fazla satamıyoruz. O nedenle sıkıntılar oluyor. 2013 yılından sonra çıkan kanunla da 22.00’den sonra alkol satışlarına ciddi para cezaları getirdiler. Bu saatten sonra alkol satan esnaf, 42 bin lira ceza ödemek zorunda kalıyor. Bunu hiçbir esnafın karşılaması mümkün değil.”

‘Üst makamlara ulaşamadık’

İzmir’de de birçok esnafın bu düzenlemeden dolayı sorun yaşadığını vurgulayan Bağcı, “Bu düzenlemeyi yapamıyorlarsa, o zaman cezaları hafifletsinler. Biz, ilk verilecek cezanın 5 bin, ikincisinin 10 bin lira olması, sonunda ruhsat iptaline gidilmesi yönünde bir talep sunduk. Ama kabul görmedi. 42 bin liralık cezanın altından esnafın kalkması mümkün değil. Bunu bakanlar düzeyinde dillendirecek cesaretli insanlar yok” diye konuştu. Tekel esnafının saat 22.00’den sonra peynir ekmek değil, çerez ve alkol sattığını söyleyen Bağcı, yaşanan sıkıntıları anlatmak için en üst makamlara kadar ulaşamadıklarını belirtti.