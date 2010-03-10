Teke Tek' te tansiyon yükseldi

T24 - Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan dilbilimci ve yazar Sevan Nişanyan ve tarihçi Yusuf Halaçoğlu, Ermeni meselesini tartıştı. ABD'de kabul edilen soykırım tasarısını "Komite tarihin hakemi olmamalı" şeklinde yorumlayan Nişanyan, Türkiye'nin soykırımı kabul edip, özür dilediği takdirde ortada bir problem kalmayacağını, soykırımın ABD'de kesin olarak tanınmasının ise tarihi sürece katkıda bulunacağına inandığını söyledi. Tarihçi Halaçoğlu ise Ermeni tarafının tarihle yüzleşmekten kaçtığını ifade ederek, "Biz diyaloğa her zaman varız" dedi.



Nişanyan, komitede oylanan ve tartışılan meselenin 1915 olaylarının değil, bugünün meselesi olduğunu öne sürerek, "Katliamlar dünyanın o tarihinde her toplumda olmuştur, kimse de temiz değildir o konuda, esas insanları çıldırtan nokta Türkiye'nin bu kadar utanmazca yalan politikasını sürdürmesi. Bunun zararını Türkiye çekiyor, Amerika da çekmiyor, Ermeniler de" dedi.





Altaylı, konuklarına tasarının bir oy farkla kabul edilmesini işaret ederek, "Bir oy farkla bir tasarı kabul edildi, bir tarihi gerçek varsa bunun bir siyasi konu gibi ele alınıp, bir tane adam merdivenden düştüyse gelemediyse oylamaya 'soykırım var', düşmediyse 'yok' gibi bir durum ortaya çıkmıyor mu?" sorusuna cevap veren Nişanyan, "Gülünç bir durumla karşı karşıyayız, Amerikan Komitesi karşımıza ahlak hakemi olarak çıkıyor, tarih hakemi... Bunun müsebbibi Türkiye'nin akıl dışı politikası. Bir toplum 90 sene sonra hala kendi geçmişiyle yüzleşemiyorsa oradaki 22 oyun maskarası olur" diye konuştu.



"Ermeniler hep aşağılandı"



Ermeniler'in Türkiye'nin devlet politikası olarak aşağılandığını iddia eden Nişanyan'a cevap veren Halaçoğlu, "Ermeni toplumunun Türkler tarafından tanınmaması ya da aşağılanması diye bir şey hiç olmamıştır. Osmanlı'da ne Ermeniler, ne Rumlar ne de diğer gayrimüslimler azınlık statüsünde değildir" şeklinde konuştu. Nişanyan ise Türkiye'nin soykırımı kabul edip, özür dilediği takdirde ortada bir problem kalmayacağını, soykırımın ABD'de kesin olarak tanınmasının ise tarihi sürece katkıda bulunacağına inandığını söyledi.



"Ermeniler tarihle yüzleşmekten korkuyor"



Tarihçi Halaçoğlu, Ermeni tarafının tarihle yüzleşmekten kaçtığını ifade ederek, "Biz 'Gelin araştıralım' dedik defalarca, ama Ermeniler tarihle yüzleşmekten hep korktu. Mesela 2005 yılında Viyana'da Ermeni meslektaşlarımızla bir araya gelmek için sözleştik. Bir araya da geldik, güzel belge değişimi de yaptık fakat 15 gün sonra oradan gelen insanlar muhtemeldir diasporanın baskısıyla toplantıdan vazgeçtiler. Biz diyaloga her zaman varız" dedi.



Halaçoğlu: Katliam yok



Nişanyan, Türkiye'nin soykırımı utanmazca reddettiğini söylerken, Halaçoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Ermenistan bağımsızlığına kavuştuğunda ilk tanıyan ülkelerden biridir. Amerikalı Profesör David Magie'nin çalışmasını esas alırsak 1 milyon 479 bin Ermeni nüfusu vardı dünyada o dönem, göç edenlerin sayısı hesaplandığında 250 bin ya da 300 bin Ermeni'nin öldüğü görülüyor. Bunların çoğu Rus arşivlerine göre açlıktan, koleradan ölmüştür. Bunları gözden gelemezsiniz" şeklinde konuştu.