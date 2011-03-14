-TEKDAL: BORCUMU ÖDEMEK İÇİN ADAYIM AĞRI (A.A) - 14.03.2011 - Anadolu Ajansı Görsel Haberler Daire Başkanı Ömer Tekdal, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı. AK Parti Ağrı İl Başkanlığına gelerek adaylık başvurusunda bulunan Tekdal, İl Başkanı Abbas Aydın'ı makamında ziyaret etti. Tekdal, AK Parti Hükümetinin dış politikada, ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve her alanda devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdiğini ifade ederek, Türkiye'deki istikrarın ve demokrasinin daha iyi seviyelere çıkarılması için kendilerinin de bu yolda çalışacaklarını kaydetti. ''Memleketime vefa borcumu ödemek için aday oldum'' diyen Tekdal, seçim çalışmalarına ise Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret ederek başlayacağını belirtti. Eski Refah Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Ahmet Tekdal'ın oğlu Ömer Tekdal, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde Fotoğraf Servisi Müdür Yardımcılığı görevinin ardından Görsel Haberler Daire Başkanlığı görevinde bulundu.