T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tekbir Giyim defilesinde namaz kıldılar!

Tesettür kıyafetleri hazırlayan Tekbir Giyim’in defilesinde üç erkek manken ilahiler eşliğinde podyumda cenaze namazı kıldı.

02 Temmuz 2011 03:00

T24- Tesettür kıyafetleri hazırlayan Tekbir Giyim’in defilesinde üç erkek manken ilahiler eşliğinde podyumda cenaze namazı kıldı. Türkiye’de namaz ilk kez böyle kullanıldı. Defilenin baş kadın mankeni ise verdiği çıplak pozlar ve hareketli hayatı ile tanınan Ece Gürsel’di.

Emir Söylemez'in Posta'da yayımlanan (2 Temmuz 2011) haberi şöyle: 





Defileyi 1000 kişi izledi


Tesettüre uygun kıyafetler üreten Tekbir Giyim’in 2012 Sonbahar-Kış Koleksiyonu önceki akşam İstanbul Yeşilköy WOW Otel’deki defileyle tanıtıldı. Defileyi 1000 davetli izledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da podyuma önce tesettür kıyafetli mankenler çıktı. Tekbir Giyim’in yeni üretmeye başladığı erkek kıyafetleri de ilk kez bu defilede tanıtıldı.


Ekranda takke- tespih


Defilenin ilk bölümlerinde mankenler tempolu müzik eşliğinde yürüdü. Son bölümde ilahiler çalmaya başladı. Podyuma çıkan 3 erkek manken ayakta kılınan cenaze namazının hareketlerini yaptı. Bu sırada arka plana projeksiyonla takke, tespih gibi dini unsurların görüntüleri yansıtıldı. Böylece Türkiye’de bir defilede ilk kez namaz kullanılmış oldu. Tesettür defilesinin baş kadın mankeni çektirdiği çıplak pozlar ve yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen Ece Gürsel’di.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24