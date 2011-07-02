Tekbir Giyim defilesinde namaz kıldılar!

T24- Tesettür kıyafetleri hazırlayan Tekbir Giyim’in defilesinde üç erkek manken ilahiler eşliğinde podyumda cenaze namazı kıldı. Türkiye’de namaz ilk kez böyle kullanıldı. Defilenin baş kadın mankeni ise verdiği çıplak pozlar ve hareketli hayatı ile tanınan Ece Gürsel’di.

Emir Söylemez'in Posta'da yayımlanan (2 Temmuz 2011) haberi şöyle:











Defileyi 1000 kişi izledi





Tesettüre uygun kıyafetler üreten Tekbir Giyim’in 2012 Sonbahar-Kış Koleksiyonu önceki akşam İstanbul Yeşilköy WOW Otel’deki defileyle tanıtıldı. Defileyi 1000 davetli izledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da podyuma önce tesettür kıyafetli mankenler çıktı. Tekbir Giyim’in yeni üretmeye başladığı erkek kıyafetleri de ilk kez bu defilede tanıtıldı.





Ekranda takke- tespih





Defilenin ilk bölümlerinde mankenler tempolu müzik eşliğinde yürüdü. Son bölümde ilahiler çalmaya başladı. Podyuma çıkan 3 erkek manken ayakta kılınan cenaze namazının hareketlerini yaptı. Bu sırada arka plana projeksiyonla takke, tespih gibi dini unsurların görüntüleri yansıtıldı. Böylece Türkiye’de bir defilede ilk kez namaz kullanılmış oldu. Tesettür defilesinin baş kadın mankeni çektirdiği çıplak pozlar ve yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen Ece Gürsel’di.