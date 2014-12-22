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Yaşam

Tekbir getirerek aracını yayaların üstüne sürdü

Fransa'da bir kişi 'Allahu ekber' diye bağırarak aracını yayaların üstüne sürdü, 11 kişi yaralandı

22 Aralık 2014 12:00

Fransa'da bir sürücünün, otomobilini yayaların üzerine sürerek 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Güvenlik yetkilileri, Dijon kentinde bir sürücünün, "Allahu ekber" diye bağırarak aracını yayaların üzerine sürdüğünü, olayda 2'si ağır 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Polis yetkilileri, sürücünün olay esnasında "Filistinli çocuklar adına" diye bağırdığını da kaydetti. Sürücünün polis tarafından gözaltına alındığını belirtildi.

Fransa'nın batısındaki Tours şehrinde önceki gün de bir karakola bıçaklı saldırı düzenlenmiş ve 3 polis memuru yaralanmıştı. "Allahu ekber" diyerek karakola giren saldırgan olay yerinde vurularak öldürülmüştü. 

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