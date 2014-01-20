Tekay: Başbakan 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' için bana telif ödemeli

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanlarında sözlerini sık sık kullandığı “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısının bestecisi Selçuk Tekay Başbakan’dan telif istiyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısının bestecisi Selçuk Tekay’ın, “Şarkımın bugüne kadar AKP tarafından slogan haline getirilmesi ve her yerde söylenmesi çok güzel ama bana da telif hakkının verilmesi lazım” dediğini aktardı.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet gazetesinde yayımlanan “Selçuk Teksay, Başbakan Erdoğan’dan telif istiyor” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Selçuk Tekay, Başbakan Erdoğan’dan telif istiyor

Başbakan Erdoğan’ın en sevdiği şarkı hangisi: Tartışmasız “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”...

Başbakan, 11 yıldır dilinden düşürmüyor bu şarkıyı...

Seçim kampanyalarında kullandı...

Mitinglerde kullandı...

Bursa’da yaptığı gibi pek çok ildeki mitinglerinin sonunda kürsüden kendisi okudu şarkının sözlerini, kalabalığa tekrarlattı...

“Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”, AK Parti’nin resmi şarkısı durumunda...

Hatta, 2010’da katıldığı bir televizyon programında en sevdiği şarkı olarak kendisi bile seslendirdi bu şarkıyı...

Peki bu şarkı kime ait?

Sözleri Aşkın Tuna’ya...

Bestesi Selçuk Tekay’a...

Geçenlerde bir arkadaşım stüdyoda görmüş Selçuk Tekay’ı, “Başbakan’dan telifimi istiyorum” diye dert yanıyormuş...

Bunu duyunca çok şaşırdım.

Bizim Demirhan Hararlı, Selçuk Tekay’a sordu, “Bugüne kadar bir kuruş para almış değilim” dedi...

Ünlü besteci, şunları söyledi:

“Şarkımın bugüne kadar AKP tarafından slogan haline getirilmesi ve her yerde söylenmesi çok güzel ama bana da telif hakkının verilmesi lazım...” Dava açsa kazanır Tekay...

Ama o dava açmak yerine olayı tatlıya bağlamayı düşünüyor:

“Dava açma gibi bir düşüncem yok ama şarkı için telif verilmeli.

Şarkımı, Başbakan seçim propagandası olarak her yerde söylüyor.

Başbakanımızın bu konuda gerekeni yapacağına inanıyorum...”

Peki ne yapacak Tekay?

“Bugüne kadar gerçekten hiç bir şey düşünmedim ama bana çevremde bu konu hep söylendi. Konuyu çözmek için parti merkezine gidip görüşmek istiyorum” dedi.

Selçuk Tekay yerden göğe kadar haklı.

Telif hakları konusunda bu kadar yol alınmışken AK Parti, 11 yıldır kullandığı şarkı için telif ödemeli.

Bugüne kadar birbirinden değerli bestelere imza atmış bir bestecinin emeğinin karşılığı verilmeli.

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