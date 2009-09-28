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Yaşam

Tek yumurta ikizleri hastalıklara umut olacak!

Tek yumurta ikizleri sayesinde, birçok hastalık için daha etkili ilaçlar geliştirilebilecek.

28 Eylül 2009 03:00

Tek yumurta ikizleri sayesinde, birçok hastalık için daha etkili ilaçlar geliştirilebilecek.

İngiltere’de bulunan St. Thomas Hastanesi İkiz Araştırmaları ve Genetik Epidemiyoloji (hastalıkların nedenlerini, görülüş oranlarını ve yayılışlarını inceleyen bilim dalı) Bölümü tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki on yıl içinde tek yumurta ikizleri sayesinde, kanser, diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi yaygın hastalıklar için daha etkili ilaçlar hatta antidotlar geliştirilebilecek

“Doğanın klonları” olarak bilinen ve aynı DNA’lara sahip olan tek yumurta ikizlerinden biri bir hastalığa yakalanırken diğerinin neden hastalanmadığı sorusunun üzerine giden araştırmanın bulguları, BBC’nin “İkizlerin Gizli Yaşamı” adlı yeni belgeselinde yayımlanacak.

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