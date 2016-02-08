'Tek yanıt Türkiye değil'



Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yorumunda çözüm bulmak için Merkel'in zamanının daraldığına dikkat çekiliyor:

"Merkel pazartesi günü Türk yönetimini etkilemek için yeniden çaba sarf etti. AB'den mali destek, (sınır güvenliği için) Alman polisler ve yardım organizasyonlarının taahhütlerini sıraladı. Kontenjan dahilinde Türkiye'den Suriyeli mülteci alma önerisini de tekrarladı. Merkel bu defa bir önceki denemeden daha başarılı olabilecek mi? Mülteci sayısının fazlalığı ve buna bağlı oluşan yük nedeniyle AB içerisinden ancak daha az bir destek bekleyebilir. Ulusal tedbirler ve sürgüleri kapama dönemi başladı. Büyük ve adil bir Avrupa çözümü için beslenen hayaller toz duman oluyor... Merkel'in (bir şekilde herkesi etkileyen) bu çaresiz durumdan kurtulmak için fazla zamanı kalmadı.

Bayerische Rundschau gazetesine göre mülteci krizi AB'ye, söz verilen üç milyar eurodan çok daha pahalıya patlayacak. Yorum şöyle:

"Özetle Türkiye AB'nin mülteci kampı olacak. Her zaman olduğu gibi bu sorunu da parayla çözmeye çalışıyor. Türkiye'ye üç milyar euro sözü verildi. Ancak bu para henüz toplanabilmiş değil. Halihazırda Türkiye'de iki hatta neredeyse üç milyon mülteci bulunduğu için bu planın işe yaramayacağı ortada. En azından bu tahmin edilenden çok daha pahalıya patlayacak. Sadece maddi değil aynı zamanda politik açıdan."

Potsdam'da yayımlanan Märkische Allgemeine gazetesinin yorumunda mülteci krizinin çözümünde çok önemli bir noktanın gözden kaçırıldığına değiniliyor:

"Mülteci sorununun yanıtı birçok kişinin düşündüğü gibi kesinlikle sadece Türkiye'den geçmiyor. Rusya’nın hava saldırılarıyla on binlerce insanın yollara düşmesi ile bu durum çok daha net bir hal aldı. Merkel'in pek heyecanla beklemediği buluşmalar listesine Moskova'yı da eklemesi gerekiyor. Hem de mümkün olduğunca çabuk bir şekilde."

Berlin'de yayımlanan Der Tagesspiegel gazetesi de tek çözümün Türkiye olmadığı görüşünü savunuyor:

"Avusturyalılar bu işin nasıl olabileceğine işaret ediyor. Merkel'in şu anda Ankara'da muazzam bir kuvvet ve sinir gücüyle üzerinde çalıştığı Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır çözümünün yanı sıra bir de Güneydoğu Avrupa güvenlik birliği oluşturulması gerekli. Bu şu anlama geliyor. Avusturya (ve neden buna Almanya da dahil olmasın) Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya ile işbirliğine girerek birlikte Yunanistan sınırını güvence altına alacak. Zira Yunanistan'dan gelen pek çok mülteci Balkan rotası üzerinden (Batı) Avrupa'ya ulaşıyor. ..."