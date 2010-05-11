T24-

Yapılan açıklamaya göre, romanın tiyatro eserine dönüştürülmesi projesi kapsamında Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bir toplantı düzenlendi.



Toplantıya katılan tiyatro oyuncusu Dilek Türker, "Türkan Saylan'ın hayatını anlatan Ayşe Kulin'in eserini tiyatrolaştırmak ve hayata geçirmek için bir araya geldik. İsterim ki; Türkiye'de Türkan hocayı tanımayan kimse kalmasın. İnşallah onun sevgi dolu hikayesini herkese anlatabiliriz" diye konuştu.



"Tek ve Tek Başına Türkan" projesinde farklı enerjilerin buluştuğunu söyleyen Türker, "Bu eserin dünya prömiyerini 29 Ekimde Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapacağız" dedi.



Türker, sahneye konulacak oyunun uzun yıllar oynayacak sürprizlerle dolu iddialı bir proje olduğunu, oyunda dans, müzik ve görsel efektlerin kullanılacağını, kendi oyunculuk serüveninde de bu rolün bambaşka anlamlar taşıdığını sözlerine ekledi.



Romanın yazarı Ayşe Kulin de "Türkan Saylan gibi hissederek hayata katılmak hepimiz için ilaç olacaktır" dedi.



Toplantıya, yönetmen Hakan Altıner ile metin yazarı İpek Altıner ve Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin de katıldı.