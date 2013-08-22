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Kültür-Sanat

'Tek tweet'le senaryo yazabilirim!'

Akbank 10. Kısa Film Festivali kapsamında 'Ben filmimi tek tweet ile anlatırım' diyenler için yarışma düzenleniyor

22 Ağustos 2013 14:59

10. Akbank Kısa Film Festivali'nin etkinlikleri arasında bu yıl 'Twitter'da En Kısa Senaryo Yarışması' da var.
Festivalin açılışı da olacak olan yarışmaya katılmak için, tektweetliksenaryo.com sitesi üzerinden, #tweetsenaryo hashtag’iyle yazdığınız senaryoyu göndermeniz gerekiyor.
Jüri üyeliğini oyuncu Ceyda Düvenci, senarist Ümit Ünal ve yönetmen Selim Evci’nin yaptığı yarışma 27 Ağustos 2013 Salı akşamına kadar devam edecek.
En güzel üç senaryonun sahibinin GoPro kamera ile ödüllendirileceği yarışma hakkında detaylı bilgi almak ve yarışmaya katılmak için tektweetliksenaryo.com'u ziyaret edebilirsiniz.

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