Tek tutuklu dövmeli sanık

Öğrencilerin üzerine ateş açılması nedeniyle büyük tepkiye neden olan Akdeniz Üniversitesi'ne silahlı, satırlı saldırı olayının davasında, ateş açarken fotoğraflanan Ömer Ulusoy dışında tutuklu sanık kalmadı





AKDENİZ Üniversitesi'nde geçen 6 Nisan'da yaşanan taşlı, sopalı, tabancalı kavganın ardından tutuklu bulunan 5 sanıktan 4'ü bugün Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye edildi.



Tahir Kara, Çağrı Bulut, İsmail Ahmet Turgut ve Ahmet Bekmez 3 saat süren duruşmanın ardından tutuksuz yargılanmaları için serbest bırakıldı.



Tahliye talep eden provokatör Ömer Ulusoy'un ise tutuklu kalmasına karar verildi. Duruşma salonunda zaman zaman mahkeme başkanı Tuncay Özmen ile Ahmet Bekmez'in avukatı Münip Ermiş arasında sert tartışmalar yaşandı.







