Tek tuşla 1 milyonluk borcu sildiler

T24- Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'de (DEDAŞ) çalışan 2 görevli casus bir program kullanılarak kurum sisteminde sadece tahakkuk personelinin bilmesi gereken şifreleri çaldı.



Çok sayıda aboneye ait toplam 1 milyon lira tutarındaki elektrik borcunu silen şahıslar, para karşılığın da da 678 bin liralık elektrik borcunu tahsil edilmiş gibi gösterdi.



Olay, Diyarbakır'da yapılan kontrollerde ortaya çıktı ve DEDAŞ yöneticileri müfettiş talep etti.



Kente gelen müfettişlerin yaptığı incelemenin ardından merkez ve tüm şubelerde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Borç silme ve sahte tahsilat işlemlerinin yapıldığı bilgisayarın Hani'de bulunduğu belirlendi.



Kamera görüntüleriyle olayın aydınlatılması üzerine 2 personel açığa alındı. 2 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu.