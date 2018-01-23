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'Tek tip' kıyafetler, Silivri Cezaevi'ne getirildi!

696 sayılı KHK ile Darbe ve terör suçlarından tutuklu ile hükümlülerin tek tip kıyafet giymesi kararlaştırılmıştı

23 Ocak 2018 17:15

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların giyecekleri badem kurusu ve gri renkli tulumlar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne tek gönderildi.

Cezaevinin deposunda tutulan kıyafetler, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, duruşma için ceza infaz kurumu dışına çıkarılan tutuklu veya hükümlülere giydirilecek.

Düzenlemeyle, ülke genelinde yargılanan 6 bin 800 kişinin badem kurusu renginde, 51 bin 700 kişinin de gri renkte tek tip kıyafetle duruşmalara katılacağı belirtilmişti.

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