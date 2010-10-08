T24 LogoT24 Logo
Politika

TEK TİP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ANKARA (A.A)

08 Ekim 2010 19:57

-TEK TİP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, tek tip askerlikle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''Henüz bir sonuca ulaşılamadı'' dedi. Bakan Gönül ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 112 acil yardım için bilgisayar destekli sevk ve yönetim sistemi alt yapısı kurulumu çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Aselsan'ı ziyaret etti. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çavdaroğlu ile Aselsan Genel Müdürü Cengiz Ergeneman tarafından kapıda karşılanan Gönül ile Yıldırım, burada gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladılar. Bakan Gönül, ''Tek tip ve bedelli askerlikte gelinen son nokta nedir'' sorusu üzerine, tek tip askerlikle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''Henüz bir sonuca ulaşılamadı'' dedi. -''EDEP YA HU''- Şovmen Mehmet Ali Erbil'in programında Alevi vatandaşlarca tepkiyle karşılanan sözlerinin hatırlatılarak, ''Olay Erzincan'a canlı bağlantı kurduğu sırada gerçekleşti. Bir Erzincanlı olarak siz ne düşünüyorsunuz'' diye sorulması üzerine Ulaştırma Bakanı Yıldırım da ''Biz incinsek de incitmeyiz ama densizlik yapan olursa onun da cevabını veririz. Zaten hemşerilerimiz gerekli cevabı vermiş. Alevi Bektaşi kültüründe güzel bir söz var: Edep ya hu'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24