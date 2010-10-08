-TEK TİP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, tek tip askerlikle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''Henüz bir sonuca ulaşılamadı'' dedi. Bakan Gönül ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 112 acil yardım için bilgisayar destekli sevk ve yönetim sistemi alt yapısı kurulumu çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Aselsan'ı ziyaret etti. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çavdaroğlu ile Aselsan Genel Müdürü Cengiz Ergeneman tarafından kapıda karşılanan Gönül ile Yıldırım, burada gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladılar. Bakan Gönül, ''Tek tip ve bedelli askerlikte gelinen son nokta nedir'' sorusu üzerine, tek tip askerlikle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''Henüz bir sonuca ulaşılamadı'' dedi. -''EDEP YA HU''- Şovmen Mehmet Ali Erbil'in programında Alevi vatandaşlarca tepkiyle karşılanan sözlerinin hatırlatılarak, ''Olay Erzincan'a canlı bağlantı kurduğu sırada gerçekleşti. Bir Erzincanlı olarak siz ne düşünüyorsunuz'' diye sorulması üzerine Ulaştırma Bakanı Yıldırım da ''Biz incinsek de incitmeyiz ama densizlik yapan olursa onun da cevabını veririz. Zaten hemşerilerimiz gerekli cevabı vermiş. Alevi Bektaşi kültüründe güzel bir söz var: Edep ya hu'' diye konuştu.