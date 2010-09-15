-TEK TİP ASKERLİKTE TASARI YOK ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Tek tip askerlik'' çalışmalarına ilişkin, ''Henüz Bakanlar Kurulu'nda görüşülebilecek bir tasarı seviyesine gelmedi'' dedi. Gönül, Maldivler Savunma ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ameen Faisal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Gönül, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde tek tip askerlikle ilgili dosya verdiğini'' ifade ederek, değerlendirmesini sorması üzerine Gönül, şunları söyledi: ''Konu nihai bir kanun tasarısı haline gelmediği için bir şey söylemek yanlış olur. Bakanlar Kurulu'nda müzakere edilecek aşamaya geldiğinde daha çok bilgi verme şansımız olur. Değişecek bilgileri söylemek yanlış olur. Metin nihai şeklini alsın ondan sonra bilgi verelim. Başbakan Erdoğan'a verilen dosyayla ilgili ben bir şey bilmiyorum. Bunu da sizden duyuyorum. O konuda bir şey söylemem mümkün değil. Genelkurmay'ın bir açıklaması olmadı bildiğim kadarıyla. Bu konuda siz nasıl bilgi aldınız onu da bilmiyorum açıkçası. Benim bilgim, şu anda bakanlık olarak verebileceğim bilgi, henüz Bakanlar Kurulu'nda görüşülebilecek bir tasarı seviyesine gelmedi.''