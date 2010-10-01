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Politika

TEK TİP ASKERLİK GÜNDEMDE TBMM (A.A)

01 Ekim 2010 22:58

-TEK TİP ASKERLİK GÜNDEMDE  TBMM (A.A) - 01.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığından, tek tip askerlik konusunda brifing alacağını belirterek, ''Askıya almak, rafa kaldırmak henüz sözkonusu değil'' dedi. Erdoğan, Meclisin 23. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''tek tip askerlik'' ile ilgili bir soru üzerine, Genelkurmay Başkanlığının tek tip askerlik ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Çalışmalarını tamamlamasının ardından, Genelkurmay Başkanlığından brifing alacağını ifade eden Erdoğan, ''Brifingden sonra konuyla ilgili kararımızı vereceğiz. Askıya almak, rafa kaldırmak... Böyle bir şey henüz sözkonusu değil. Daha konuyla ilgili çalışmaları bile görmüş değiliz, bilmiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şeyi bilmeden karar vermek yanlış olur'' diye konuştu.

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