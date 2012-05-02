Tek Teker İmam yaşam koçu oldu

Giyimi, yaşam tarzı ve usta bir motosiklet sürücüsü olduğu için ’Tek Teker İmam’ olarak tanınan Tarık Balkı imamlığı bıraktı ve yaşam koçluğuna başladı



Milliyet'&in haberine göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet kullanımı, giyim ve yaşam tarzıyla “Tek teker imam” olarak anılan Tarık Balkı, imamlıktan istifa etmesinin ardından sağlık ve beslenme ürünleri pazarlayan uluslararası bir şirketin Bodrum şubesinde yaşam koçu olarak çalışmaya başladı.



Yalıkavak Beldesi Gökçebel Mahallesi Yemiş Camii’ndeki imamlık görevinden istifa eden Tarık Balkı, dört ay süreyle Herbalife’ın İstanbul, Ankara, İzmir, İsviçre ve Almanya şubelerinde eğitim gördü. Balkı, aldığı yaşam koçluğu teklifini de kabul etti. Şirketin Bodrum şubesinde çalışmaya başlayan Tarık Balkı, kararıyla ilgili olarak şunları söyledi:



“Gemileri yaktım. Dinle insan arasındaki ince çizgiyi herkese göstermek istedim. Yeni mesleğimde de insanlara yardım edebileceğime inanıyorum. İmamlığa geri dönmem. Ancak önemli dini günlerde yine isteyene yardımcı olabilirim. Artık insanların sağlıklı yaşaması ve geleceğe umutla bakması için çalışacağım.”

Ali Şen’den destek var

Tarık Balkı’nın imamlık yaptığı camide birçok kez namaz kıldığını belirten, Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen de “Tarık’ı tanıdığım günden bu yana imam hatip lisesi mezunu bir kişinin neler yapabileceğini gördüm. Tarık gayreti, çalışkanlığı, dik duracağı yeri bilmesi, dinine, özgürlüğüne ve ülkesine sahip çıkma isteği benim için çok önemli. Attığı her adımı yakından takip ediyorum ve onu yürekten destekliyorum” dedi.



