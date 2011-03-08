T24- Yazar Ayşe Arman, Sabah gazetesi yazarı Emre Aköz'ün başka bir gazeteciye söylediği "Sana ne benim göbeğimden. Nefessiz kalmaktan mı korkuyorsun?" ifadesini "Yok mu başka bir özelliğiniz, başka silahınız... Fikriniz, aklınız yok mu... Tek silahınız penisiniz mi..." sözleriyle eleştirdi.

Arman'ın Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (8 Mart 2011) şöyle:



Tek silahınız penisiniz mi?



'Ruh hastası yahu bunlar.

Sana ne benim göbeğimden.

Nefessiz kalmaktan mı korkuyorsun?

Evli barklı adamım.

Gözüm dışarıda tiplerden hiç olmadım.

Sen en iyisi vazgeç o hayalden.'

*

Üstteki bu iğrenç ifadeler Emre Aköz’e ait.

Bir kadın yazarla polemik yaparken kullandığı cümleler.

“Benimle birlikte olabilmek için bana muhalefet yapıyorsun. Aleyhte yazıyorsun. Ama avucunu yalarsın. Ben karımdan başkasına bakmam” demeye getiriyor.

Tabii ki bir erkeğin, karısından başkasına bakmaması -pek gerçekçi olmasa da- iyi bir özellik.

Ama bir erkek yazarın, “Üzerine çıkarsam göbeğim yüzünden nefessiz kalmaktan mı korkuyorsun” demesi...

İğrençliğin zirvesi!

Müstehcen bile değil.

Bayağı ve pespaye.

İnsan nasıl böyle bir şey yazar?

Hiç mi utanmaz?

Hadi onu geçtim, karısı hiç mi utanmaz...

O da kadın değil mi...

Kadınlara, yok bacılar, yok öpülsünler düzelirler, yok göbeğimle ezerim, yok üzerine çıkarsam falan denmesi onu hiç mi rahatsız etmez...

*

İktidarlarını, erkeklikleriyle kanıtlamaya çalışan bu seksist yazarlara ne demeli bilmiyorum.

Yok mu başka bir özelliğiniz, başka silahınız...

Fikriniz, aklınız yok mu...

Tek silahınız penisiniz mi...

Nerede seviye?

Bakar mısınız, ne rezil durumdayız.

Gazeteceyiz biz ya, bu hale mi gelecektik. Allah’ım sen hepimizin aklına mukayyet ol!