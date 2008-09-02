Tek seferde bir kasaba dolusu insan getirdi

İNGİLTERE Prensi Charles'ın İngiltere'de törenle denize indirdiği dünyanın en lüks kruvaziyer gemisi tek seferde bir kasaba insanı Türkiye'ye getirdi.



İNGİLTERE Prensi Charles'ın İngiltere'de törenle denize indirdiği dünyanın en lüks kruvaziyer gemisi, 6 yıldızlı ‘Queen Victoria’, ilk kez İzmir'e geldi. 600 milyon dolarlık, 10 katlı lüks yolcu gemisi, Kasım ayına kadar İzmir'e 4 sefer daha düzenleyecek. İzmir Limanı aynı anda MSC Poesia'yı da ağırladı.



Kruvaziyer turizminde giderek yıldızı yükselen ve acentelerin rotalarında sıklıkla yer verdiği İzmir, dünyanın en lüks kruvaziyer gemisini ağırladı. İngiltere Prensi Charles tarafından geçen yıl törenle denize indirilen ‘Cunard’ gemicilik şirketine ait, 6 yıldızlı Quenn Victoria, sabah saatlerinde İzmir Alsancak Limanı'na demir attı. 2 bin yolcusu, bine yakın personeli ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan İzmir'e gelen Denize indirilişinde şampanya şişesi patlamamıştı

QUEEN Victoria'nın denize indiriliş törenine katılan Prens Charles'ın eşi Camilla'nın gelenek olduğu üzere gemiye vurduğu şampanya şişesinin kırılmaması, geminin lanetlendiği yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Denizciler bunu kötü şans olarak tanımlarken, geminin ilk seferinin yolcularından biletlerini geri vermek isteyenler oldu. Geminin ilk seferinde de transatlantikte bir karın virüsü nedeniyle 80 yolcu hastalanınca gemi karantina altına alındı.

gemi, akşam saatlerine kadar kentte kaldı. İzmir Liman Başkanlığı yetkilileri de Queen Victoria'nın İzmir'e kasım ayına kadar 4 sefer daha yapacağını açıkladı.



BİR GÜNDE 5 BİNDEN FAZLA YOLCU



İzmir Alsancak Limanı bir günde, 2 bini Queen Victoria ve 3 bin 119'u da İtalyan kruvaziyer şirketi MSC'nin yeni gemisi ‘Poesia’ ile gelen toplam 5 binden fazla turisti ağırlamış oldu. 293 metre uzunluğunda, 13 güvertesi bulunan ‘Poesia’ da Yunan adalarında İzmir'e geldi. Her hafta salı günleri İzmir'e düzenli olarak gelen ‘Poesia’nın seferleri de 1 Kasım itibariyle son bulacak.





Gemide herşey var

Dünyanın en lüks gemisi olarak gösterilen Queen Victoria, 294 metre uzunluğunda, 90 bin ton ağırlığında. Denizde West End tarzı özel localı tiyatro keyfi, Cunardia olarak adlandırılan müze, Cunard tarihçesini ve konseptini anlatan özel spiral camdan merdivenli, 6 bin farklı eser bulunan iki katlı kütüphane, mozaik avizeleri, ahşap panellerle kaplı iç ve dış mekanlar, cam çatısı ve İngiliz Colanial tarzının hakim olduğu bir gemi. Queen Victoria kendine özgü sofistik siyah ve kırmızı dış görünüşüyle de diğer Cunard gemilerinden farklı. İkinci en büyük Cunard gemisi Queen Victoria'nın da aileye katılmasıyla 168 yıllık tarihe sahip firma ilk kez üç Kraliçe gemisi ile sularda hizmet veriyor olacak.









