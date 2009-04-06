Tek seansta kanal tedavisi

Diş tedavisinde en çok korkulan uygulamaların başında gelen kanal tedavisi, gelişen teknoloji ve ilaçlar sayesinde artık tek seansta ve sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor.



Dişlerde bulunan kök kanallarının tedavisi anlamına gelen endodonti konusunda uzman diş hekimi Kambiz Mohseni: “Kanal tedavisi yeni teknolojiler ve ilaçlar sayesinde tek seansta yapılabilir hale geldi. Özellikle enfekte dişlerde bekleme süresini ortadan kaldıran ilaçlar sayesinde zamandan ciddi şekilde tasarruf sağlıyoruz” diyor.



Zamanın çok değerli olduğu bu çağda kanal tedavisi için defalarca diş hekimine gitmeye gerek kalmayan bu uygulama ile diş sağlığınıza siz de sadece 20 ile 90 dakika süren tek seanslık bir kanal tedavisi ile kavuşabilirsiniz.



Kanal tedavisi nedir?



Dişin içinde damar ve sinirlerin bulunduğu boşluğa kök kanal sistemi adı verilir. Bu boşlukta bulunan sinir ve damar kompleksine de pulpa denir. Pulpanın çürük, travma, enfeksiyon gibi durumlar nedeniyle zarar görmesi neticesinde kanal sisteminin temizlenmesi, şekillendirilmesi ve doldurulması işlemi kanal tedavisi’dir. Yapılan kanal tedavisi dişin, içinde sinir ve damarlar olmadan eski işlevini sürdürmesini sağlar. İyi bir kanal tedavisi ve üst restorasyon yapılan dişin, ömür boyu ağızda kalması amaçlanır.



Kanal tedavisi artık korkulu rüya değil



Türkiye’de kırık yaşını geçmiş bireylerin çoğunda bir kanal tedavisi hikayesi vardır. Bugüne kadar kâbus gibi algılanan kanal tedavisi, yeni teknolojiler, yeni ilaçlar ve endodonti konusundaki ihtisaslaşma sayesinde diğer diş tedavilerinden farksız hale geldi. Canlı dişlerde tek seans yapılan kanal tedavilerinden sonra ağrı hemen hemen hiç oluşmuyor. Enfekte dişlerde ise nadiren ilk seanstan sonra 1-2 günlük bir rahatsızlık hissedilebiliyor. Bu rahatsızlık hissi de ikinci günden sonra azalarak geçiyor.



Kanal tedavisi nasıl uygulanıyor?



Endodontist Kambiz Mohseni kliniklerinde tüm yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini vurguluyor ve kanal tedavisi uygulamalarını şu şekilde anlatıyor: “Her dişin kök sayısı ve kök anatomisi farklıdır. Ön dişler genelde tek köklü üst küçükazılar iki, azılar ise iki, üç veya dört köklüdür. Bu kökler içinde ise değişik sayıda kanal gözlemlemek mümkündür. Örneğin tek köklü bir alt kesicinin içinde her zaman tek kanal olmayabilir. Bu yüzden kliniğimiz Apex’te dental mikroskopla çalışıyoruz. Dişi 25 kata kadar büyüten bu mikroskop sayesinde hiçbir kök kanalını gözden kaçırmıyoruz. Bu da başarı oranımızı ciddi anlamda yükseltiyor.”



Dişin tedavi süresini dişin kök ve kanal sayısı, köklerin anatomisi ve dişe daha önce kanal tedavisi yapılıp yapılmadığının belirlediğini söyleyen Mohseni: “Yapılmış bir kanal tedavisini düzeltmek çoğu zaman hiç kanal tedavisi görmemiş bir dişten daha zor olabilir. Ortalama süre tek seansta yapılan bir kanal tedavisi için 20 dakika ile 90 dakika arası değişebilir” diyor.

