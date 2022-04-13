TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu ve yeni kurulan TEK Parti'nin Genel Başkanı Ahmet Özal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması halinde destek vereceklerini açıkladı.

BBN Türk TV'de Tarkan Kaleli'nin konuğu olan Özal, ekonominin iyiye gitmediğini ve bir an önce bilimselliğe geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Özal, "TL'nin bu kadar değersizleştirilmesi kabul edilemez. İçinde olduğumuz bu tablo bir ekonomik krizdir" dedi.

"Mansur bey siyasete çok bulaşmayan, kendi işini yapan düzgün bir insan"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın aday gösterdiği Mansur Yavaş ile ilgili soru üzerine Özal, "Mansur bey siyasete çok bulaşmayan, kendi işini yapan düzgün bir insan. Ben kendisinin bu karışık siyasi ortamda kendisine yakıştırılan adaylığa konuşmaması cevap vermemesi Ankara Belediyesi ile ilgili çalışıyorum demesi doğru bir mekanizmadır. Eğer aday olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz" dedi.

"TEK Parti hangi ittifakta yer alacak?" sorusu üzerine Özal, "Biz hiçbir partiye mesafeli değiliz. Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse işbirliği yapabiliriz. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ayırt etmiyoruz. Bizim koltuk makam sevdamız yok" diye konuştu.