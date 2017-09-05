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Tek motorlu uçak tarlaya mecburi iniş yaptı

Tolga ÖZBEK/TEKİRDAĞ, (DHA)-  TEKİRDAĞ Çorlu Havalimanı’ndan İzmir’e gitmek üzere havalanan tek motorlu uçak, teknik arıza nedeniyle pist yakınlarındaki tarlaya mecburi iniş yaptı

05 Eylül 2017 19:54

Tolga ÖZBEK/TEKİRDAĞ, (DHA)-  TEKİRDAĞ Çorlu Havalimanı’ndan İzmir’e gitmek üzere havalanan tek motorlu uçak, teknik arıza nedeniyle pist yakınlarındaki tarlaya mecburi iniş yaptı.
Tek başına uçan pilot Gökhan Mızrak’ın kullandığı Cessna 152 tipi uçakta saat 16.05’teki kalkışından kısa süre sonra motor arızası meydana geldi. Havalimanına inemeyeceğini anlayan pilot Mızrak, uçağını piste yaklaşık 5 kilometre uzağındaki tarlaya başarıyla indirdi.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, düzlük alana inen uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmedi.
Uçağın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Havalimanı’na götürüleceği bildirildi.

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