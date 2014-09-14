Tek maçta 32 milyon Dolar kazandı

Süper Yarı Orta Sıklet unvan maçında Arjantinli Marcos Maidana’yı sayıyla yenen Floyd Mayweather tam 32 milyon dolar kazandı.

ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentindeki MGM Grand Hotel&Casino'da yapılan unvan maçında, kariyerindeki 46 maçın tamamını kazanan Mayweather ile bugüne kadar çıktığı 39 maçın 35'inden yumruğu havada ayrılan "El Chino" lakaplı Maidana, 4 Mayıs'taki müsabakanın rövanşında karşılaştı.

Dört ay önceki karşılaşmayı kazanan 37 yaşındaki Mayweather, 12 rauntluk mücadele sonunda üç hakemden de (116-111, 116-111 ve 115-112) daha yüksek puan alarak kariyerinin 47. maçından da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 8. raundunda ilginç bir olay yaşandı. Mayweather, ringin ortasında birbirine sarıldıkları sırada rakibinin kendisinin sol el bileğini ısırdığını öne sürdü ancak Maidana, maçın ardından yaptığı açıklamada iddiayı reddetti.

Ringe çıkarak 32 milyon doları cebine koyan ABD'li boksör böylece hem Dünya Boks Birliği (WBA) hem de Dünya Boks Konseyi'nin (WBC) süper yarı orta sıklet şampiyonu unvanını korudu.