AKP’nin 899 kongresinin 709’unda tek aday çıktı. 179 ilçede iki adaylı, 11 ilçede üç adaylı kongre yapıldı. 14 ilçe kongresi yapılamadı. 43 ilçede ise yönetim atandı.



AKP’nin, 22 Ağustos 2008’de başlayan ve 29 Kasım 2008’de biten ilçe kongrelerinde adeta “tek liste” demokrasisi yaşandı. 899 ilçe kongresinin yaklaşık yüzde 79’u tek listeyle tamamlandı. Kongrelerin sadece yüzde 21’inde iki ve üç aday yer aldı.

14 ilçede iç problemler nedeniyle kongre yapılamadı. 43 ilçe yönetimi de yeni ilçe olmaları nedeniyle atamayla belirlendi. Kongrelerde, ilçe başkanlarının yüzde 60’ı yerlerinde kalırken yüzde 40’ı yenilendi.

Milliyet, Türkiye genelindeki 956 ilçenin 899’unda kongresini yapan AKP’nin ilçe kongrelerini mercek altına aldı.



709 tek aday



İl teşkilatlarıyla tek tek konuşarak sonuçları değerlendiren Milliyet’in saptamalarına göre, 899 kongrenin 709’u tek aday ve tek listeyle yapıldı. 179 ilçede iki adayla, kongreye gidilirken, sadece 11 ilçede üç adaylı kongre yapıldı.

Böylece kongrelerin yüzde 79’u tek aday ile, yüzde 21’i iki ve üç adayla yapılmış oldu. Bu kongrelerde de ilçe başkanlarının yüzde 60’ı aynı kalırken yüzde 40’ı yenilendi.



İlden tek aday uyarısı



İzmir Karşıyaka, Çankırı Kızılırmak, Şırnak Silopi’nin de aralarında bulunduğu 14 ilçe kongresi ise iç sorunlar nedeniyle yapılamadı. 43 ilçe yönetimi de yeni ilçe olması nedeniyle atamyla belirlendi. Bu ilçelerin ve sorunlu ilçelerin kongrelerinin yerel seçimlerden sonra yapılması bekleniyor. AKP ayrıca yerel seçimlerden sonra il kongrelerini de yapacak.

AKP il yönetimlerinin, kongrelere tek adayla girilmesi için ilçe teşkilatlarını uyardığı ortaya çıktı. Kayseri İl Başkanı Mahmut Cabat, “Tek adaylı ortak liste yapmaya çalıştık. Yetişemediğimiz yerlerde iki liste çıktı” dedi.

Kastamonu İl Başkanı olan Gökhan Gülşen de “İki aday çıkabilecek yerlerle, birlik beraberlik içinde olunması ve tek aday çıkması için oturup konuştuk” dedi.

Yine kongreler döneminde Kırşehir il Başkanı olan Yaşar Bahçeci, “Dilimiz çok yandı. Kavga olmaması için tek liste çıkmasını istiyoruz” dedi.



İllerdeki tablo



AKP teşkilatlardan tek tek alınan bilgilere göre illerdeki tablodan bazıları şöyle:

ADANA: 9 ilçe tek aday, 3 ilçe 2 aday. ADIYAMAN: 9 ilçe 1 aday. AFYON: 13 ilçe 1 aday, 6 ilçe 2 aday. AĞRI: 8 ilçe 1 aday. AMASYA: 6 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday. ANKARA: 21 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday. ANTALYA: 10 ilçe 1 aday, 4 ilçe 2 aday. ARTVİN: 6 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. AYDIN: 10 ilçe 1 aday, 7 ilçe 2 aday. BALIKESİR: 14 ilçe 1 aday, 4 ilçe 2 aday, 1 ilçe 3 aday. 11 ilçe başkanı değişti. BİLECİK: 7 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday. BİNGÖL: 6 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. BİTLİS: 4 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday. BOLU: 7 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. BURDUR: 9 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. BURSA: 13 ilçe 1 aday, 4 ilçe 2 aday. ÇANAKKALE: 8 ilçe 1 aday, 4 ilçe 2 aday. ÇANKIRI: 7 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday. Kızılırmak ilçesinde 2 aday da çekildi. Kongre iptal oldu. Genel Merkez atama yapacak. ÇORUM: 12 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday.

DİYARBAKIR: 12 ilçe 1 aday. Çınar ilçesinde kongre yapılmadı. Yerel seçimlerden sonra yapılacak. Yeni kurulan 4 ilçeye atama yapıldı.

EDİRNE: 6 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday, 2 ilçe 3 aday. Merkez ilçede önce 5 aday oldu. Ancak ilçe yönetimi müdehale ederek adayı teke düşürdü, 5 aday da aynı listeye girdi. 7 ilçe başkanı ve ilçe yönetimlerindeki isimlerin yüzde 60’ı değişti.

ELAZIĞ: 9 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. ERZİNCAN: 8 ilçe 1 aday. ERZURUM: 15 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. 3 merkez ilçe yeni kurulduğu için atama yapıldı.

ESKİŞEHİR: 9 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday. Yeni oluşturulan 2 ilçeye atama yapıldı.

GAZİANTEP: 6 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday. GİRESUN: 13 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday. GÜMÜŞHANE: 4 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. HAKKARİ: 2 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. HATAY: 12 ilçe 1 aday. ISPARTA: 12 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday.

MERSİN: 9 ilçe 1 aday. 4 merkez ilçe yeni ilçe olduğu için atamaları yapıldı, kongreleri olmadı.

İSTANBUL: 25 ilçe 1 aday, 6 ilçe 2 aday. Yeni kurulanlarla birlikte 8 ilçenin ise ataması yapıldı.

İZMİR: 17 ilçe 1 aday, 10 ilçe 2 aday. Karşıyaka ilçesinde ise sorunlar nedeniyle kongre yapılmadı, atama yapıldı. 2 yeni merkez ilçede de atama yapıldı. KARS: 7 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday.

KASTAMONU: 17 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday. 2 yeni ilçeye ise atama yapıldı.

KAYSERİ: 14 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. Tek adaylı olan 2 merkez ilçede son dakika 2 adaydan tek adaya düşürülmesi dikkati çekti.

KIRKLARELİ: 6 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday.

KIRŞEHİR: 7 ilçe 1 aday. KOCAELİ: 1 ilçe 1 aday, 5 ilçede 2 aday. 6 yeni kurulan ilçeye atama yapıldı.

KONYA: 25 ilçe 1 aday, 6 ilçe 2 aday. KÜTAHYA: 12 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday.

MALATYA: 13 ilçe 1 aday. MANİSA: 13 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday.

KAHRAMANMARAŞ: 7 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday. MARDİN: 8 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. MUĞLA: 11 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday.

MUŞ: 3 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday. NEVŞEHİR: 6 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday.

NİĞDE: 4 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. ORDU: 17 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday.

RİZE: 8 ilçe 1 aday, 4 ilçe 2 aday.

SAKARYA: 7 ilçe 1 aday, 5 ilçe 2 aday. 4 yeni kurulan ilçeye atama yapıldı.

SAMSUN: 7 ilçe 1 aday, 7 ilçe 2 aday. Yeni kurulan 3 ilçeye atama yapıldı.

SİİRT: 6 ilçe 1 aday. SİNOP: 4 ilçe 1 aday, 5 ilçe 2 aday.

SİVAS: 16 ilçe 1 aday. TEKİRDAĞ: 7 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday.

TOKAT: 9 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday. TRABZON: 11 ilçe 1 aday, 6 ilçe 2 aday, 1 ilçe 3 aday. TUNCELİ: 4 ilçede 1 aday, 4 ilçede 2 aday.

ŞANLIURFA: 11 ilçe 1 aday. UŞAK: 5 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday.

VAN: 11 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday. Kongrelerden önce Merkez İlçe Başkanı Sinan Duran istifa ederken uzun süre mücadele ettiği hoş olmayan kimi durumların olduğunu söyledi.

YOZGAT: 11 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday. ZONGULDAK: 3 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday. Kadın aday kazandı.

AKSARAY: 6 ilçe 1 aday. Güzelyurt ilçesinde 2 aday çıktı. Kongrede bu adaylardan Türkan Ceviz kazandı.

BAYBURT: 2 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday. KARAMAN: 4 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday.

KIRIKKALE: 8 ilçe 1 aday.

BATMAN: 6 ilçe 1 aday.

ŞIRNAK: 6 ilçe 1 aday. Silopi ilçesinde ise sıkıntıdan dolayı kongre yapılamadı.

BARTIN: 1 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday, 2 ilçe 3 aday.

ARDAHAN: 2 ilçe 1 aday, 4 ilçe 2 aday. IĞDIR: 3 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday.

YALOVA: 5 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday. KARABÜK: 6 ilçe 1 aday, 1 ilçe 2 aday.

KİLİS: 4 ilçe 1 aday.

OSMANİYE: 5 ilçe 1 aday, 2 ilçe 2 aday. DÜZCE: 5 ilçe 1 aday, 3 ilçe 2 aday.

