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Bilim / Teknoloji

Tek kullanımlık cep telefonu

Kontör satın alır gibi cep telefonu almaya ne dersiniz? Tek kullanımlık cep telefonları sık sık telefon kaybedenlerin imdadına yetişecek.

09 Ağustos 2008 03:00

Bir tatile veya seyahate giderken yol üzerinden alınan tek kullanımlık fotoğraf makinesi konseptinin BIC tarafından cep telefonuna uyarlanmasıyla ortaya çıkan sonuç gayet başarılı.

Tükenmez kalem, çakmak ve traş bıçaklarıyla tanınan “kullan-at” markası BIC, ürün gamını elektroniğe doğru genişletiyor. Dünyanın ilk kullan-at cep telefonunu Fransa’da piyasaya süren BIC, yaklaşık 75 YTL’den satılan telefonu sene sonuna diğer Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunacak.

Alcatel tarafından üretilen telefon fiyatıyla orantılı olarak temel işlevi dışında, FM radyo hariç, ekstra bir özellik içermiyor. İçinde kontör yüklü olarak gelen telefon 4 saat ömürlü dolu bir bataryayla kullanıma hazır olarak satışa sunuluyor. Cihaz ayrıca yanında gelen adaptörle şarj da edilebiliyor. Operatör desteğine bağlı olarak 2 aylık bir kullanım süresi bulunan BIC markalı telefon bu süre sonunda, kontör yüklenmediği takdirde, görüşmeye kapanıyor.

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