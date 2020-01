Tek kollu Yusuf, kolsuz Ramazan'ı ziyaret etti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-AĞRI\'nın Diyadin İlçesi\'ne bağlı Günbuldu Köyü\'nde elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir\'i, otlattığı koyunları kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ve sağ kolu kesilen 16 yaşındaki Yusuf Güzel ziyaret etti. Güzel, zor günler geçirdiğini bildiği Ramazan\'dan sabırlı olmasını istedi.

Çoban Ramazan Taşdemir, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Günbuldu Köyü yakınlarında yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hiç düşünmeden direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, inerken belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir\'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahale ardından sevk edildiği Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi\'nde tedaviye alındı.

Taşdemir, bu olaydan 15 gün sonra 23 Ekim Pazartesi günü saat 13.00\'te ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat sonra ameliyattan her iki eli dirsek altından kesilerek çıkan Ramazan Taşdemir\'in annesi Fatma ve babası Mehmet Taşdemir çocuklarına sarılarak uzun süre ağladı. Anne Fatma Taşdemir, kolsuz, kanatsız kalan oğlunu bundan böyle kol ve kanat olacağını söyledi. DHA\'nın haberi üzerine yurt içi ve dışından birçok kişi ve dernek, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Taşdemir ailesini arayarak Ramazan\'ın kesilen kollarının yerine protez kol taktırmak istediklerini söyledi.

Türkiye\'nin yakından tanıdığı çoban Ramazan Taşdemir\'i yaylada otlattığı koyunları kurtarmak isterken elektrik akımına kapılıp sağ kolunu kaybeden çoban Yusuf Güzel ziyaret etti. Kesilen kolları acıdığı için zor günler geçiren Ramazan\'ı teselli etmeye çalışan Yusuf Güzel, \"Sabırlı ol kardeşim bu zor günler geçecek. Senin yaşadıklarını 3-4 ay önce bende yaşadım. Sen hem şanslı hem de şanssızsın. Şanssızlığın iki elinin kesilmesi, senin şansın ise devlet ve Türk halkının sana sahip çıkması. Her zaman iyi şeyler düşün. Aklından \'Ellerim yok, ben ne yaparım? deme. Benim öyle bir şansım olmadı ama sana takılacak kollarla her işini görebilirsin\" dedi.

Erzurum\'un Hınıs İlçesi\'ndeki Acır Mahallesi yakındaki dağlık bölgede ırtlarında 1 Mayıs 2017 günü koyun otlatan Yusuf Güzel, hayvanların kopup düşen elektrik tellerine doğru gittiğini görünce hamle yaptı. Akıma kapılan Güzel, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi\'nde tedavi gördü. Bir umut olarak Ankara GATA\'ya götürülen Yusuf\'un 11 Mayıs günü sağ kolu dirseğinin üstünden ve sağ ayağının ise serçe parmağı kesildi.

