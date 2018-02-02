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Tek kollu hırsız yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 4 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu, biri tek kollu 2 hırsız, gözaltına alındı

02 Şubat 2018 17:52

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 4 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu, biri tek kollu 2 hırsız, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aktaş Mahallesi\'nde geçen hafta 4 evde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Soyulan evlerden birinin bulunduğu binanın girişindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 şüpheliden birinin sağ kolunun olmadığını saptadı. Polis, bir haftalık çalışmayla kimliklerini tespit ettiği Irak uyruklu Y.M. ve M.S.\'yi (21) düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise çaldıkları 3 adet laptop, 5 altın yüzük, ziynet eşyaları, bir miktar döviz ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Y.M., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi. M.S. ise adliyeye sevk edildi.

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