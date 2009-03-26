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Politika

Tek kişilik miting!

Kuşadası bağımsız belediye başkan adayı Melahat Özkan, mitingine katılım olmayınca boş meydana seslendi.

26 Mart 2009 02:00

Kuşadası bağımsız belediye başkan adayı Melahat Özkan, mitingine katılım olmayınca boş meydana seslendi.

Salıpazarı Parkı’nda miting düzenleyen Özkan, insanları toplamak için 2 davulcu tuttu. Ancak alana güneşlenmek için gelen yaşlı bir çift, 2 davulcu, 1 polis kamerası ile 2 gazeteciden başka gelen olmadı.

Bir saat boş alana seslenen Özkan şunları söyledi:
“Mitingimizde kimse yok, cenazemizde de kimse olmayacak mı? Eminim olacak. Beni seçmezseniz, siz kazanmak istemiyorsunuz demektir. O zaman cumhurbaşkanı olurum, milletvekili olurum. Milletvekili olmak daha kolay. Size denizde yeşillikler içerisinde kulübeler yapma sözü veriyorum. Yoksul görmemek için işsizlere yüksek maaşla iş yaratacağım. 10 erkek adaya karşı tek kadın aday olarak yola çıktım.”

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