Tek kanıt, direnirken saldırgandan kopardığı saçlar!

T24 - 23 yaşında, 750 lira maaşla küçücük canlara büyük gelecekler vermek için uğraşıyordu. Ta ki sürüklendiği o metruk binada namusunu korumak için canla başla direnirken başı taşla ezilip, 20 yerinden bıçaklanana dek. 3 gün geçti. Gözü yaşlı aile kızlarının, öğrencileri ise öğretmenlerinin avucunun içinde kalan saçların sahibinin bir an önce bulunmasını bekliyor.



Erzurum’un Pasinler İlçesi’nde tecavüze direndiği için 20 yerinden bıçaklanan Türkçe öğretmeni 23 yaşındaki Ayşe Karaca, kanlar içinde 100 metre uzaktaki anneannesinin evine doğru giderken sokakta kanlı izler bırakıyordu. Çevrede onu görenler vardı. Kimse yardım etmedi. Kapıyı açan anneannesine uzattığı kan içindeki avucunda ise bir şey tutuyordu. Saldırganın saçlarıydı bunlar.Hürrriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Anneanne H.P. o anı anlattı...





Yardım etmediler



“Torunum kapıya vurdu. Camdan gördüm, her tarafı kan içindeydi. Sanki hortumla üzerine kan fışkırtılmıştı. Kulağından, burnundan, kafasından, ellerinden kan akıyordu. ‘Araba mı çarptı, düştün mü?’ diye sordum. Bilinci yerindeydi. ‘Bana saldırdılar, duvarlara kapılara tutuna tutuna gelebildim. Beni bu halde görenler yardım etmedi’ dedi. Yüzünü yıkarken polis geldi. Demek ki yolda görenler yardım etmese de polise haber vermişler. Elinde bir tutam saç vardı. Saldırganın saçlarını yolmuş. Torunum bu saçları polise verdi.”





Yaş 25, boy 1.70



Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç öğretmenin durumu dün biraz daha iyileşti. Polise saldırganla ilgili şu bilgiyi verdi: “Saldıran bir kişiydi. Uzun saçlı, 170 santim boyunda, kumral ve 25 yaşlarında.” Erzurum Asayiş Şube Müdürü Şahin Sezer çalışmaların A.K.’nın verdiği ifadeler doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Okula giderken kaybolan ve daha sonra metruk bir binada başına taşla vurularak öldürülen Musa Kang cinayetini çözen Asayiş Şube Müdürü Sezer, “Hiçbir detayı ihmal etmiyoruz. Kızımızın çantası çalınmış. Cep telefonu da alınmış. En kısa sürede neticeye ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.



Artvin Yusufeli doğumlu A.K.’yı annesi dantel işiyle kazandığı parayla okuttu. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2010’da mezun oldu. Daha önce yine Pasinler’e bağlı Uzunark Köyü’nde çalıştı. Pasinler’deki okula 25 gün önce yine geçici görevlendirmeyle geldi. Henüz ilk maaşını (750 TL) bile almamıştı. Babası Y.K., uzun yol kamyon şoförü, annesi F.K. ev kadını. A.K. 3 kız kardeşin en büyüğü. Ailede üniversiteye giden ilk kız. A.K. öğretmen, anneannesi ve dedesiyle babasının evinde yaşıyor.





20 bıçak darbesi



Olay 6 Nisan günü meydana gelmişti. Okuldan çıkıp evine giden genç öğretmen, saldırgan tarafından ağzı kapatılarak çıkmaz bir sokağa sürüklendi. Saldırgan genç öğretmeni yere yıkarak tecavüz etmek istedi. Bu arada tüm gücüyle direnen genç kızı bayıltmak için başına taşla vurdu. Buna rağmen direnci kırılmayan öğretmene tecavüz etmekten vazgeçip, öldürmeye odaklanan saldırgan A.K.’yı 20 yerinden bıçakladı. Vahşetin izleri olay yerindeki metruk evin kapı eşiğine, duvarlara kanla çizildi. Bu izler canını kurtarmak için anneannesinin evine doğru kaçan A.K.’nın tutunduğu yerlerde açıkça görülüyor.





Susuyorlar



Olayın görgü tanıkları da var ancak konuşmuyorlar ve saldırganın tarifini veremiyorlar. Okul müdürü Selami Kutman “Özellikle öğrencileri çok sarsıldı. Görenler konuşmuyor. Hem hukuka güvensizlik nedeniyle hem de düşman edinmek korkusuyla sanırım. Öğrendiğime göre öğretmenimize saldıranlar, boğuşurken kendi bıçaklarıyla kendilerini kesmiş” diyor. Öğretmenin arkasından yürüyen bir kız öğrencisi iki genç görmüş. Küçük kız “18-20 yaşlarında iki erkek öğretmenimin arkasında yürüyordu. Sonra bu iki genç yaklaşıp koluna girdiler. Sağdaki üç katlı binanın yanındaki dar çıkmaza götürdüler. Öğretmenimin bağırdığını duydum ama köpeklere bağırdığını sandım. Etrafta köpekler vardı. Ben de yoluma devam ettim çünkü ödevimi yapmak için kütüphaneye gidiyordum” diyor.





Pasinler’e öfke



Yengesi N. P. Pasinler’e öfkeli: “Başbakanımıza sesleniyorum; avuç içi kadar Pasinler’de saldırganlar üç gündür nasıl yakalanmıyor? Bütün veliler çocuklarıyla birlikte okula gidiyor. Olay üç katlı apartmanın dibinde oldu. Mutfak pencereleri olay yerine bakıyor. Hiç mi kimse görmedi? Görmemeleri, duymamaları imkansız.” Teyzesi F.P. ise “Yeğenim ciddi, erkek gibi bir kızdır. Düşmanı, erkek arkadaşı bile yoktu. Gazi Üniversitesi gibi olayların eksik olmadığı bir üniversitede bile 4 yıl, hiç bir şey olmadan okudu. Ama Pasinler gibi muhafazakar, Allah, Peygamber bilen ilçede bunlar başına geldi” diyor.



Taşla baş ezen için özel ekiPasinler İlçesi’nde Türkçe öğretmeni 23 yaşındaki A.K.’yi bıçakladıktan sonra başını taşla ezerek kaçan salgırgan ya da saldırganlar aranıyor. Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, saldırganların bulunması için özel ekip oluşturulduğunu, geceli-gündüzlü çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Emniyet Müdürü Turgut Yıldız, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Duyduğumuz andan itibaren Pasinler’de ciddi tedbirler aldık. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, geniş çaplı inceleme ve araştırma yaptı. Hiçbir detayı ihmal etmiyoruz. Kızımızın bir çantası var. Çantası çalınmış. Cep telefonu var o da alınmış. En kısa sürede neticeye ulaşacağımızı düşünüyorum. Şu anda gözaltı söz konusu değil. Sadece makul şüphelerimiz var. Bunlar üzerine gidiyoruz” dedi.









