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Bilim / Teknoloji

Tek kabloyla çok iş

Henüz test aşamasında olan sistem sayesinde tek kablo üzerinden televizyon, telefon, radyo ve internet çalıştırılabilecek.

28 Ocak 2009 02:00

Dünyada henüz test aşamasında olan sistem sayesinde mevcut elektrik kabloları üzerinden gelen sinyallerle televizyon, telefon, radyo ve internet gibi sistemlerin çalıştırılabileceği bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilimin gelişmesinin teknolojik alanlarda her geçen gün yeni bir buluş ve gelişmenin zeminini hazırladığını belirtti.

Gelişen teknoloji sayesinde mevcut elektrik hatları üzerinden internet platformu yayıncılığı (IPTV), internet, telefon ve benzeri sistemlerin veri aktarılmasına olanak sağladığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Powerline Communication (PLC) denilen bu sistem sayesinde yüksek hızlı veri transferi yapılabilecek. Böylece elektrik kabloları üzerinden gelen sinyallerle evimizde televizyon izleyip radyo dinleyebileceğiz. Telefon görüşmesi yapıp internet kullanabileceğiz. Tüm bunlar için de ayrı ayrı kabloların döşenmesine gerek kalmayacak. Kablo kirliliği ortadan kalkmış olacak."

Yerlikaya, PLC sisteminin halen Rusya, Kore, Tayvan gibi bazı ülkelerde test çalışmalarının yapıldığını, bu sistem sayesinde network inşa maliyetlerinin düşeceğini, veri aktarımının daha hızlı ve kaliteli olacağını bildirdi.

‘Sistemin Türkiye’de hayata geçirilmesi mümkün’

Türkiye'de de elektrik sistemlerinin büyük kısmının yer altına alınarak modern hale getirildiğini anımsatan Yerlikaya, "Dolayısıyla da bu sistemin Türkiye'de de hayata geçirilmesi kolay ve mümkün. Sistemin Türkiye'de de hayata geçirilmesi halinde ilave hata gerek olmadan tek hat üzerinden kaliteli ve hızlı veri aktarımı sağlanabilecek. Hat döşeme maliyetleri düşecek" diye konuştu.

Yerlikaya, kablolu TV'nin Türkiye'de çok gelişememesinin sebeplerinden birinin de hat döşeme maliyetlerinin yüksekliği olduğunu, dolayısıyla PLC sisteminin hayata geçirilmesi halinde altyapı maliyetlerinin de en alt seviyeye düşürülebileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Yerlikaya, PLC sistemiyle telefon, internet, televizyon, teleworking (uzaktan çalışma sistemleri), teleshopping gibi sistemlerinin çalıştırılabileceğini sözlerine ekledi.

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