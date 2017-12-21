Tek istekleri kızlarının 'Anne, baba' demesi

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Metin ve Fadime Gedik çiftinin doğuştan zihinsel engelli kızları Sibel Gedik (22), konuşamıyor. Metin Gedik kızının konuşabilmesi için 13 bin euro değerinde cihaz takılması gerektiğini, sadece 1000 euro eksikleri kaldığını anlatırken, tek isteklerinin kızlarının \'Anne, baba\' demesini duymak olduğunu söyledi.

İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak\'ta oturan 4 çocuk babası Metin Gedik, ailesinin geçimini atık kağıt toplayıp satarak sağlıyor. Gedik çiftinin doğuştan zihinsel engelli kızı Sibel Gedik, ailesinin desteğiyle kendi ihtiyaçlarını gideriyor. Ekonomik durumlarının kötü olduğunu söyleyen Metin Gedik, şöyle dedi:

\"Kızım Sibel; doğuştan engelli, yürüyor, duyuyor, bacakları tutuyor ama konuşmuyor. Benim için önemli olan kızımın konuşması. Konuşmasını istiyorum, \'Ana, baba\' desin yeter. Nasıl bir kalbe pil takınca çalışıyorsa, kızımın da cihazla birlikte konuşmaya başlayacağı söylendi. Kolumdan tutacak bir hayırsever vatandaş bekliyorum. İhtiyacımız olan 13 bin Euro\'nun 10 bin Euro\'sunu devlet karşılıyor. 2 bin Euro bir hayırsever vatandaş destek sağlayacak. Sadece 1000 Euro daha yardımla kızım ameliyat olacak. Kızımın sadece \'Anne- baba\' demesini duymak istiyoruz.\"

Metin Gedik, kızının beynine Hollanda\'dan getirilecek bir cihazın takılacağını belirterek, \"Benim kızımın beynine Hollanda\'dan getirilecek cihaz takılacak, cihaz takılırsa kızımın konuşabileceği belirtildi. Bizim tedavi için 13 bin Euro\'ya ihtiyacımız var. 10 bin Euro\'sunu devlet karşıladı, 2 bin Euro\'suna ise bir hayırsever yardımcı olacak. Şu anda bin Euro\'ya ihtiyacımız var. Parayı bulabilirsek, istediği hastanede ameliyat olacak\" diye konuştu.



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