Tek isteği kadın koruma

Top model Adriana Lima, bu hafta sonu “Var mısın? Yok musun?”da yarışacak. Ödülünü bir yardım kuruluşuna bağışlayacak olan Lima kadın koruma dışında bir özel istekte bulunmadı.



Acun Ilıca’nın sunduğu “Var Mısın Yok Musun?”da 25 Ocak’ta top model Adriana Lima yarışacak. Lima, yarışmaya katılmak için sadece bir kadın koruma istedi. Cuma sabahı Türkiye’ye gelecek Lima, Beşiktaş’ta Four Seasons Hotel’de iki gün kalacak. Ayrıca iki erkek koruma tarafından da korunacak olan model, yarışmada kazanacağı parayı bir yardım kuruluşuna bağışlayacak.



Lima, iki gün boyunca Acun Ilıcalı tarafından İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerinde gezdirilecek.

Adriana Lima, “Var mısın? Yok musun?”dan gelen teklifi kabul etmesinde 2004’teki bir mayo firmasının katalog çekimlerinin etkili olduğunu belirtti. Ünlü model, “Türklerin profesyonelliğini ve işlerine gösterdikleri özeni o ekip sayesinde öğrendim ve tekrar Türklerle çalışmak gerektiğinde hiç tereddüt etmedim” dedi. Lima, doğduğu Salvador’da bir yetimhanenin tamir ve orada yaşayan yoksul çocukların bakım masraflarını karşılamıştı.

