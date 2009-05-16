Tek gözünü altın palmiyeye dikti

Sahibiyle alışveriş yaparken bir köpeğin saldırısan uğrayan ve tek gözünü kaybeden "Midge" isimli 12 yaşındaki kedi, Cannes Film Festivali'nde sahibinin çektiği kısa metrajlı filmle yarışıyor.



İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre, bu saldırının ardında sahibi tarafından eğitilen ve onunla koşmaya başlayan kedi, kısa metrajlı 8 dakikalık filmde e yine ölümüne kaçarken görüntüleniyor. Sahibi Martin Humphreys film konusuda çok iddialı.



Filmiyle Cannes'a giden Humphreys, burada olmazsa şansını Hollywood'da da deneyecek.