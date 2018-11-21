Tek göz odada elektriksiz, susuz yaşayan Şerife nineye devlet sahip çıktı

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde elektriği ve suyu olmayan tek göz odada 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Şerife Karaca\'nın (80) durumunun gündeme gelmesi üzerine Valilik harekete geçti. Samsun Valisi Osman Kaymak\'ın talimatıyla Karaca\'nın yaşadığı odaya tadilat yapıldı, yeni bir tuvalet ve banyo inşa edildi ayrıca yaşlı kadına ev eşyaları ve gıda yardımında bulunuldu.

Vezirköprü ilçesi Elaldı Mahallesi\'nde, 1 erkek ve 3 kız çocuk annesi Şerife Karaca, oğlunun üst katta oturduğu 2 katlı binanın zemin katındaki tek göz odada 10 yıl süresince yaşam mücadelesi verdi. Devletten yardım isteyen Karaca artık dayanacak gücü kalmadığını söyledi. Karaca\'nın bu durumunun geçen ay gündeme gelmesi sonrasında Samsun Valiliği harekete geçti. Samsun Valisi Osman Kaymak\'ın talimatıyla geçen ay Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Karaca\'nın yanına giderek durumuyla ilgili görüştü. Karaca\'nın mağduriyetinin giderilmesi için hemen harekete geçildi. Yapılan çalışmalar sonrasında yaklaşık 1 ay sonra Karaca\'nın yaşadığı odaya tadilat yapıldı, yeni bir tuvalet ve banyo inşa edildi ayrıca yaşlı kadına ev eşyaları ve gıda yardımında bulunuldu. Yapılan çalışma ile ilgili Samsun Valiliği resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"Vezirköprü Kaymakamımız Kudret Kurnaz’ın Şerife Karaca isimli vatandaşımızla yaptığı görüşmede, geliniyle olan sorunlarından dolayı evin bodrum katında kaldığı, evin üst katında kendine ait olan bir odasının olduğu, evin tuvalet ve banyosunu ortak kullanmak istemediğinden ayrı bir tuvalet ve banyo istediği, bununla birlikte buzdolabı ve soba talebi olduğu tespit edilmiş, oğlu ve köy muhtarı ile yapılan görüşmede kendisine ait olan odasının yanına tuvalet ve banyo yapılacağı ve ev eşyasının alınacağı sözü verilmişti. Verilen söz kısa bir sürede tutularak, Vezirköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Vezirköprü Belediyesi\'nin ortak çalışma, katkı ve destekleriyle Şerife Karaca isimli vatandaşımızın ev onarımı yapılıp, ev eşya yardımı yapılmıştır. Bu kapsamda, odasının tabanına laminant, koridoruna kalebodur döşenip, duvarlar boyanmış, banyo tuvalet yapılarak gerekli elektrik ve su tesisatı sağlanmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra; soba, yakacak, gıda yardımı,çamaşır makinesi ve buzdolabı temin edilip, ev temizlenmiş, eşyaların kurulumu sağlanmıştır. Böylelikle Şerife Karaca için bu soğuk kış günlerinde yaşamını sürdürebileceği sıcak, huzurlu bir ev ortamı sağlanmıştır.\"



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