Tek Gezegen Zirvesi'nin 12 eylem kararı açıklandı

Gülten Özbey / Paris, 13 Aralık (DHA) - Fransa\'nın başkenti Paris’te iki yıl önce imzalanan Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın ikinci yıldönümünde Fransa\'nın ev sahipliği yaptığı Tek Gezegen Zirvesi\'nde, devlet yetkilileri ve diğer katılımcılar tarafından imzalanan 12 eylem kararı açıklandı.

Zirveye, 100 kadar hükümet ve devlet lideri, üst düzey yetkili, çevre konusunda özel sektör ve kamu sektöründe kilit rol oynayan yaklaşık iki bin kişi katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan temsilcilerden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Anlaşmasından iki yıl sonra, iklim değişikliğiyle ilgili halen endişe duyduğunu söyledi. Zirvede konuşan Macron, \"Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine karşı savaşı kaybediyoruz. Hep birlikte hareket etmeliyiz, çünkü hepimiz hesap verebiliriz\" dedi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Paris İklim Değişikliği Anlaşması\'ndan çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump zirveye katılmazken ABD federal hükümeti, Paris\'teki Amerikan Büyükelçiliği\'nde ikinci en yüksek diplomat tarafından temsil edildi. ABD\'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerikan hükümetinin yokluğunu \"utanç verici\" olarak niteledi.

Kerry yerel basına yaptığı açıklamada \"Bilim, anlam ve yapılan çalışmalara bakıldığında bu ABD için bir utançtır. Paris İklim Anlaşması bir yıl değil, 26 yıllık bir çalışmanın sonucunda yapılan bir anlaşmadır ancak bu, bilimden anlamayan insanlar tarafından itibarsızlaştırıldı\" dedi.

Düzenlenen zirvenin sonucunda, Paris İklim Değişikliği Anlaşması kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele için ortak bir eylem kararı yayınladı. Devlet başkanları tarafından imzalanan eylem kararı maddeleri ise şöyle:

1- Üç milyar dolar değerindeki bir bütçenin, Ada ülkelerinde iklim konusunda yaşanan sorunlar kapsamında kullanılması için ayrılmasına karar verildi.

2- 2030 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılması için Fransa ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin katılımıyla 300 milyon dolar değerinde bir bütçenin belirlenmesine karar verildi. Gelişmekte olan ülkelerde tarım alanında faaliyet gösteren kuruluş ve şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele etmesi ve yeni koşullara uyum sağlaması için Gates Vakfı, AB Komisyonu, Fransa ve birçok ülke, 650 milyon dolarlık bir finansın sağlanması kararını aldı.

3- AB Komisyonu’nun desteğiyle genç üniversite öğrencilerinin iklim değişikliği üzerine araştırma yapmalarını sağlamak için bir bütçenin ayrılmasına karar verildi.

4- Dünya Bankası’nın öncülüğünde alınan karara göre, AB Komisyonu ve Avrupa Bankası, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Avrupa’daki şehirlerin bu konuda bir fon elde etmeleri kolaylığını sağlayacak.

5- Zirve katılımcıları iklim değişikliği ile mücadele etmek için karbon emisyonunun sıfıra indirmeyi hedefliyor.

6- Katılımcı ülkeler karbon enerjisinden yenilenebilir enerjilere geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

7-Araçların saldığı karbon emisyon sorununa çözüm bulmak ve bu konuda bir yol haritası belirlemek için Fransa, Hollanda, Kosta Rika ve Portekiz’in de olduğu sekiz ülke beraber çalışma kararı aldı.

8- Paris İklim Anlaşması ile uyunlu olması için Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler, karbon ücretinin yeniden revize edilmesi konusunda anlaştı.

9- Fransa, İngiltere, Meksika, Hollanda, Almanya, Singapur ve Çin’in merkez bankalarının ortaklığında, iklim konularında mali denetim ve ikincil piyasaların finansını hızlı bir şekilde değerlendirmek için merkezi bir bankanın kurulmasına karar verildi. Konu ile ilgili çalışmalara 2018 yılından itibaren başlanacak ve 2018 Nisan ayında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da uluslararası bir konferans düzenlenecek.

10- Tek Gezegen Zirvesi çerçevesinde iklim değişikliği ile mücadele için gelişmekte olan ülkelere 200 milyar dolar değerinde yardım yapılacak. Fransa, Çin, Almanya, Brezilya, İsveç ve Kanada’nın olduğu 23 ülkenin bankaları tarafından, Paris İklim Anlaşması’nda finans konusunda alınan kararları uygulamaya yönelik bir anlaşma imzalandı.

11- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Yeni Zelanda, 2020’ye kadar 15 bin milyar dolar değerinde bir bütçe ayırmaya karar verdi.

12- Tek Gezegen Zirvesi vesilesiyle Paris Anlaşmasının hayata geçirilmesine yardımcı olmak için kurumsal yatırımcıların işbirliğinde bulunmalarına karar verilirken, kalkınma bankaları ile özel yatırımcılar arasında ortaklıklar hedefleniyor