Tek Gezegen Zirvesi'nde iklim değişikliğiyle ilgili yeni adımlar atıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın imzalandığı COP21’den iki yıl sonra, iklim mücadelesi Tek Gezegen Zirvesi\'yle tekrar Paris’e döndü. Fransa Cumhurbaşkanlığı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede, küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren birçok duyuruya yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Tek Gezegen Zirvesi\'nin ev sahipliğini yapan Dünya Bankası Başkanı Jim Jong Kim, Dünya Bankası\'nın iki sene içinde petrol ve gaz projelerinin finansmanını bırakacağını açıkladı. Zirvede ayrıca Kim Dünya Bankası\'nın, Paris Anlaşması’nı desteklemek amacıyla 2019 yılı itibariyle petrol ve gaz projelerine maddi kaynak aktarmayacağını söyledi. Açıklamada değişikliğin ülkelerin Paris Sözleşmesi taahhütlerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlandığı, yatırımların iklim etkisi hakkında daha fazla veri yayınlayacağı ve iklim değişikliği hareketini hızlandırmak için Dünya Bankası\'nın diğer gruplarla birlikte çalışacağı belirtildi.

Zirveye katılan Michael Bloomberg ve Finansal İstikrar Kurulu Başkanı Mark Carney, İklim ile Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü\'ne (TCFD) taahhüt veren şirket sayısının 2017\'de 237’ye ulaştığını açıkladı. Taahhüt veren şirketlerin 6.3 trilyon dolar piyasa değerine sahip olduğunu belirten Bloomberg, firmalar arasında yatırım yönetimi yapan 150\'den fazla finans kurumu bulunduğunu ve bu firmaların 81.7 trilyon doları aşan varlıklarını yönettiğini söyledi.

Zirve\'de küresel yatırımcılar, iklim değişikliğini tetikleyen 100 büyük kirletici firmaya karşı yeni bir girişim başlattı. Küresel yatırımcılar, gelecek beş yıl boyunca bu en çok emisyon yapan şirketlerinin emisyon azaltımı, kurumsal yönetim ve iklim ile ilgili finansal beyanların yapılması konusunda çalışmalar yürüteceklerini açıklandı. Girişime destek veren yatırımcılar arasında Türkiye’de de faaliyet gösteren, AEGON, Aviva, BNP Paribas, HSBC gibi 100’den fazla şirket bulunuyor.

Norveç\'in en büyük bireysel emeklilik fonu olan Storebrand, temiz ve yeşil enerjiye yaptığı yatırım fonlarını 1.3 milyar dolarlık yeni bir temiz tahvil programı ile genişlettiğini açıkladı. 2016 yılında 68 milyar dolarlık varlık değeri ile dünyanın en büyük fonları arasında olan Storebrand\'da, fosil yakıt yatırımları bulunmuyor. Fon aynı zamanda altı trilyon dolara ulaşan yatırım fonlarının fosil yakıtlardan geri çekilmesi hareketinin de önemli temsilcileri arasında bulunuyor.

İklim değişikliği mücadelesinde zorlu bir cephe olan kömür yatırımları hakkında Hollanda bankası ING, kömür sektöründe faaliyet gösteren firmalardan yatırımlarını çekmeyi hızlandıracağını söyledi. Gelirinin ve varlıklarının yüzde 10 veya daha fazlasını kömürden elde eden şirketlerden yeni müşteri almayacağını açıklayan ING, aynı zamanda kademeli olarak mevcut müşterilerini de portföylerinden çıkaracağını açıkladı. ING, gelirinin ve varlıklarının yüzde 10 veya daha fazlası kömür sektörü ile ilişkili olan müşterileri ile çalışmayı 2025 yılına kadar tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Kömür gücünü aşamalı olarak atmaya kararlı bir grup ülke, bölge, şehir ve kuruluştan oluşan Kömür Sonrası Küresel Enerji İttifakı (Powering Past Coal Alliance) zirvede bugün yeni üyelerini ilan etti. Bir ay önce düzenlenen iklim zirvesinde (COP23) Kanada ve Birleşik Krallık tarafından, küresel düzeyde kömürü terk etmeye yönelik çalışmak amacıyla kurulan ittifak, Tek Gezegen Zirvesi’nde 20 yeni üyenin katılımını duyurdu. İsveç, Letonya ve İsviçre’nin yanı sıra Unilever, Engie, Marks and Spenser gibi yeni şirketler de ittifaka katıldı. Böylelikle, Kömür Sonrası Küresel Enerji İttifakı’nın üye sayısı 58’e ulaştı. Kanada ve Birleşik Krallık’ın yanı sıra Fransa, Meksika, Yeni Zelanda ve İtalya da ittifaka daha önce katılmıştı.