Tunceli Bağımsız milletvekili Kamer Genç, İzmir'de
katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, TBMM'nin bazı üyelerinin
alnına kurşun sıkmak gerektiğini iddia etti.
Genç, "Meclis kürsüsünden
insanlara en ağır hakaretleri ediyorsunuz adamda tıs yok, utanma
duygusu yok, soygunlar yapılıyor söylüyorsunuz, yine utanma duygusu
yok. Böyle bir toplumun karşısında tek geçerli yol var, alnına kurşun
sıkmak" dedi.
Dokuz Eylül Cumhuriyet ve Demokrasi Platformu'nca dün
düzenlenen toplantıda konuşan Genç, "Deniliyor ki, TBMM'de muhalefet
yok. Muhalefet var, öteki arkadaşlarımızın da hakkını yemeyelim" derken
şu ifadeleri de kullandı: "Yani şimdi siyasette özellikle insanlarda
ar, edep, utanma duygusunun yok olmaması lazım. Türkiye maalesef bu safhalara geldi."