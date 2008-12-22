Tunceli Bağımsız milletvekili Kamer Genç, İzmir'de katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, TBMM'nin bazı üyelerinin alnına kurşun sıkmak gerektiğini iddia etti.



Genç, "Meclis kürsüsünden insanlara en ağır hakaretleri ediyorsunuz adamda tıs yok, utanma duygusu yok, soygunlar yapılıyor söylüyorsunuz, yine utanma duygusu yok. Böyle bir toplumun karşısında tek geçerli yol var, alnına kurşun sıkmak" dedi.

Dokuz Eylül Cumhuriyet ve Demokrasi Platformu'nca dün düzenlenen toplantıda konuşan Genç, "Deniliyor ki, TBMM'de muhalefet yok. Muhalefet var, öteki arkadaşlarımızın da hakkını yemeyelim" derken şu ifadeleri de kullandı: "Yani şimdi siyasette özellikle insanlarda ar, edep, utanma duygusunun yok olmaması lazım. Türkiye maalesef bu safhalara geldi."