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Yaşam

‘Tek gecelik’ aşk için ‘app’

Bırakın sizin yerinize en yakındaki "istekli" ilişki adayınızı telefonunuz bulsun.

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - İngiltere’de dün itibariyle başlatılan yeni bir akıllı telefon uygulaması (app) , GPS teknolojisi kullanarak en yakındaki ‘istekli’ ilişki adayını buluyor. ‘LocalSin’ adlı çöpçatanlık uygulaması, ABD ve Avustralya’da onbinlerce kişinin yararlandığı bir fenomen haline geldi bile...


Uygulama bar, gece kulubü veya şehir merkezindeki bekârları bularak, benzer profildeki kişileri bir liste haline getirip, bir ‘tutku haritası’ yaratıyor. Bu haritadan kendine uygun partneri seçen kişi, katılımcı olmayı talep ettikten sonra istediği kişiyle iletişime geçebiliyor.







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