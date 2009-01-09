'Tek eşlilik' spreyi geliyor

ABD’deki Emory Üniversitesi’nde görevli Prof.Larry Young, beyinde, insanların karşı cinsten sadece bir kişiye âşık olmalarını ve tek eşli olarak yaşamalarını sağlayan kimyasallar üzerine araştırmaların son yıllarda yoğunlaştığını aktardı



Bu araştırmalara göre, âşık olduğu kadını ya da erkeği düşündüğünde beyninde “oksitosin” isimli bir hormonun salgılandığını aktaran Young beyindeki dopamin, noradrenalin ve pfheniletilamin gibi diğer bazı kimyasallarla da tepkiye girerek duyguları etkileyen bu hormonun kullanımıyla “insanların evliliklerini bile kurtarabilecek” bir sprey ya da hapı geliştirilebileceğini vurguladı.

