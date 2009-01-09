T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'Tek eşlilik' spreyi geliyor

Amerikalı bilim insanları, kişinin karşısındakine duygusal olarak daha çabuk bağlanmasını sağlayan bir burun spreyi üretti.

09 Ocak 2009 02:00

ABD’deki Emory Üniversitesi’nde görevli Prof.Larry Young, beyinde, insanların karşı cinsten sadece bir kişiye âşık olmalarını ve tek eşli olarak yaşamalarını sağlayan kimyasallar üzerine araştırmaların son yıllarda yoğunlaştığını aktardı

Bu araştırmalara göre, âşık olduğu kadını ya da erkeği düşündüğünde beyninde “oksitosin” isimli bir hormonun salgılandığını aktaran Young beyindeki dopamin, noradrenalin ve pfheniletilamin gibi diğer bazı kimyasallarla da tepkiye girerek duyguları etkileyen bu hormonun kullanımıyla “insanların evliliklerini bile kurtarabilecek” bir sprey ya da hapı geliştirilebileceğini vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24