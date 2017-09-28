"Tek eşli ilişki yaşayan kadınlar, cinsel isteklerini erkeklere göre daha hızlı kaybediyor"

British Medical Journal Open dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, tek eşli bir ilişki yaşayan kadınların cinsel isteklerini kaybetme süresi, erkeklere oranla çok daha kısa. 16-74 yaş aralığındaki 4 bin 839 erkek ve 6 bin 669 kadın arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre, kadın tek eşli bir ilişkiye başladıktan 12 ay sonra eşleriyle cinsel ilişkiye girme isteklerini kaybediyor.

Çocuğu olanlar cinsellikten daha hızlı soğuyor

Women’s Health’de yer alan habere göre, uzman klinik psikolog Mehmet Başkak araştırmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yapılan çalışma, son bir yıl içinde doğum yapan veya 5 yaşın altında çocuğu olan kadınların cinsellikten daha çabuk soğuduğunu orta koydu.

Bu durum, artık anne olan ve çocukla ilgilenmek durumunda olan kadının birincil bakım rolüyle ilişkili yorgunluğun, günlük stresin kadınlarda cinsel işlevleri erkeklerden daha fazla etkilediği ya da muhtemelen küçük çocuk yetiştirme konusundaki dikkat çekici unsurların odak noktasında bir değişimi etkileyebileceğinden kaynaklanıyor olabilir.

Aslında Türkiye’de bize müracaat eden ve istek kaybından şikayet eden çiftlerde bu durumu biz de görüyoruz, özellikle çocuk sahibi olduktan sonra kadınlarda ve erkeklerde cinsellikten değişen düzeyde uzaklaşmalar oluyor.

Annelik duygusunun zirveye ulaştığı ilk dönemlerde anne bütün yatırımını şefkatle bebeğine yapıyor ve çocuğun ihtiyaçları birincil önceliğe sahip oluyor, bu açıdan cinsellik çoktan gerilere itilmiş oluyor ve elbette ki erkeğin cinsel ihtiyaçları çocuğun temel yaşamsal ihtiyaçlarından çok geride kalıyor. Bu açıdan kadınlardaki yoğunluk ve yorgunluk hele de bebeğin bakımıyla baş başa kalmışsa sorumluluğu gece uykusuz kalmaları daha çok kadın üstlenmişse cinsel aktiviteye karşı bir ilgi azalması doğal bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.

İlginin taze annelik döneminde çocuğa kaymasıyla başlayan bu duruma ek olarak, duygusal yakınlık eksikliği, iletişim sorunları ve kötü sağlık gibi faktörler, hem erkeklerde hem de kadınlarda daha düşük cinsel dürtü nedenleri olabiliyor.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve zorla cinsel ilişki deneyimleri de düşük cinsel dürtüye sebep olan diğer faktörlerden.”

Kadınlarda erkeklerden iki kat daha yüksek



“Kadınlar için, cinselliğe olan ilgi azlığı 55-64 yaş arasında en yaygın iken erkeklerde 35-44 yaş arasında daha yaygın.

Bununla birlikte, kadınlarda düşük cinsel dürtünün bu yaşlar civarında yaşanmasına rağmen bunun menopozla ilgisi olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yok.

Çalışmaya katılan kadın ve erkekler düşük düzeyde cinsel dürtü hissettiklerini belirtirken bu durumun kadınlarda ortaya çıkma ihtimali erkeklerden iki kat daha yüksek.

Genel olarak ankete katılan kadınların yüzde 34’ü, erkeklerin ise yalnızca yüzde 15’i cinselliğe olan ilgiden yoksun olduklarını belirtti.

Ayrıca, her yetişkin beş kadından ikisinin, cinsel hayatlarından memnun olmadığı, aile hayatı ve çalışma stresiyle karşı karşıya kaldıkları ve kendilerini baskı altında hissettikleri de yapılan çalışmalar sonucunda bulunmuştur.”

Ne yapmalı?



“Anneliğin ilk dönemlerinde kadınlarda oluşan isteksizlik ya da cinsel aktiviteye karşı ilgisizlik çocuğun bakımıyla ilgili dengeler sağlandığında normale dönebilmekle birlikte, bazı çiftlerde kalıcı bir soğukluğa sebep olabiliyor. Bu durumdaki çiftlerin destek alması ailenin mutluluğu için faydalı bir girişim olacaktır. Aralarındaki arzunun, ilginin ve sevginin güçlenmesi anlamında çiftlerin bir uzmanla çözüm arayışı sonuca hızlı ulaşmalarını sağlayacaktır.”