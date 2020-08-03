"Tek elli piyanist" Leon Fleisher, 92 yaşında hayatını kaybetti

Geçirdiği kaza sonrasında yıllarca sağ elini kullanamayan piyanist Leon Fleisher, 92 yaşında hayatını kaybetti. Brahms ve Beethoven eserlerinin yorumlarıyla tanınan ABD'li müzisyen 36 yaşındayken evde geçirdiği bir kaza sonucunda sağ elini yıllarca kullanamadı.

Tıpta fokal distoni denen nörolojik bir hastalığı olan, sağ elinin iki parmağı kramplar yüzünden avucun içine kapanan Fleisher, tek elle piyano çalmayı öğrendi. Bir yandan da sağ eline yeniden kavuşmak için ilaç tedavisinden fizik tedaviye, meditasyondan psikanalize her yolu deneyen Fleisher, yıllar sonra ABD'de henüz ilaç olarak kullanımına izin verilmeyen botoks ile derdine çare buldu.

Fleisher, hem bazı kaslarının botoksla felç edilmesi hem de özel bir masaj yöntemiyle sağ elini yavaş yavaş yeniden kullanmaya başladı. Brahms ve Beethoven eserlerinin yorumlarıyla tanınan ABD'li müzisyen Leon Fleisher, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.