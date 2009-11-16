'Tek düşündüğüm şey karnımı doyurmaktı'

Eserleri dünyanın 64 müzesinde yer alan ressam Burhan Doğançay 'Çağdaş Sanat Eserleri'' Müzayedesi'nde, 2 milyon 200 bin TL'ye satılan başyapıtı 'Mavi Senfoni'yi anlattı.



''Bu eser 1987'de yapıldı. 80'lerin sonuna doğru sattım. O zamanlar tek düşündüğüm nasıl karnımızı doyuracağımız, kirayı nasıl vereceğimiz, malzemeyi nasıl alacağımızdı. Bugünle kıyaslanmayacak derecede fiyatı düşüktü. O zaman beni tatmin etmemişti ama mecburen satmak zorundaydım.



Bence bu Türk resim tarihinin dönüm noktası ve benden ziyade bunu alan kişi veya kişiler, kurum veya kurumlar, kimin olduğunu bilmiyorum, isminin Türk sanat tarihine altın harflerle yazılması lazım. İlk defa böyle bir fiyata eser satılıyor. Bence artık enternasyonal sahada da artık sanatla oynanmasının zamanı geldiğini gösteren bir olay.



'Mavi Senfoni' neyi anlatıyor? 1969'dan beri duvarları konu alıyorum. Duvarlardaki resimler ve grafitiler benim eserlerime giriyordu. Osmanlı İmparatorluğu'na ait bazı resimler yapmak hep kafamdaydı. Nihayet üç tane yapmaya karar verdim. Bunlardan bir tanesi 'Muhteşem Çağ', ikincisi 'Sinan' ve üçüncüsü de benim çok sevdiğim 'Mavi Senfoni'. 'Mavi Senfoni' Sultan Ahmet'in içi için yapılmıştı. Yani bizim tarihimizin muhteşem devirleriyle ilgili bir tablo.''



