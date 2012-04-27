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Yaşam

Tek düğün, bir damat, iki gelin!

Evleneceği kadınları ikna eden El Obidi, ikisine aynı gün düğün yaptı

27 Nisan 2012 20:09

İki kuzenini kendisiyle evlenmeye ikna eden genç adam bununla yetinmedi, ikisine aynı gün düğün yaptı.

Irak'ın Samara bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki çiftçi Abdül Rahman Nacef El Obidi, 17 yaşındaki kuzeni İntidhar'la evlilik hazırlığı yaptığı sırada diğer bir kuzeni Suad'a aşık oldu.
 
El Obidi, ailesine iki genç kızı da sevdiğini, aynı anda ikisiyle evlenmek istediğini söyledi. Aile bu duruma karşı çıkmayınca, 22 yaşındaki El Obidi, düğün hazırlıklarına başladı. Evleneceği kadınları ikna eden El Obidi, ikisine aynı gün düğün yaptı.
 
Düğün fotoğraflarını sosyal paylaşım ağı Facebook'tan paylaşınca El Obidi birden bire ünlü oldu. Facebook'ta Iraklı genç adamı övenler olduğu gibi, eleştirenler de var. Özellikle kadınlar, iki genç kızın aynı düğünle dünyaevine girmesine tepki gösterdi.

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